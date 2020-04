Una proposta, amb fonament...

Des que el passat 14 de març es va decretar l'estat d'alarma a nivell mundial a causa de la pandèmia ocasionada pel virus COVID19, m'he dirigit per segona vegada a l'equip de govern de Roses plantejant la necessitat de valorar objectivament que se sol·licités a Subdelegació de Govern la col·laboració de la Unitat Militar d'Emergència (UME), amb la finalitat de poder realitzar una neteja exhaustiva en el nostre municipi de Roses. Se sobreentén que donant preferència a aquells espais més conflictius i que suposen major risc, per a evitar la propagació del COVID19 i donar més seguretat als nostres veïns: CAP Roses, residència d'ancians, "casals d'avis", col·legis, espais municipals, centres esportius, piscina municipal, passeig marítim, parcs infantils,...

A aquesta proposta, també se li va afegir la d'una neteja general per part d'una empresa privada. Ambdues han estat rebutjades tenint per resposta que la brigada ja realitza aquests menesters. No dubtem del nostre servei de neteja, però creiem que no és suficient, ja que és un treball afegit al poc personal que tenim en actiu en aquest moment.

Una altra de les intencions derivades d'aquesta actuació és la de mirar cap a un futur pròxim però incert: de tots és sabut que som un municipi turístic, que vivim en major part del turisme, i que millor seria que ens promocionéssim com un municipi "desinfectat".

Les propostes a l'equip de govern han estat clares i concretes. Pel que a les seves mans queda. Ja es veurà si les seves decisions són més o menys encertades.