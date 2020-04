Quaranta anys després de la pilota de rugbi

Només faltava això. Hem vist polítics que van menystenir el coronavirus i han acabat a l'UCI. Hem sabut de líders religiosos que en culpaven les celebracions de l'Orgull Gai i acabaven infectats. I entre l'ampli ventall de teories conspiratòries sobre la pandèmia, també hi ha qui ha plantejat un origen alienígena a tot plegat. Quin mal que fa l'excés de temps lliure!

És cert que la premsa belga s'ha fet ressò de l'increment d'albiraments d'ovnis a Flandes des de primers d'abril, més de cinquanta en només cinc dies. A Catalunya, també s'han vist fileres de llums creuant el cel. Una lectora de La Vanguardia de Camallera ho explicava així: «La nit de divendres (3 d'abril), entre les nou i mitja i tres quarts de deu, des del sofà, vam veure una resplendor bestial (...). Se'n va anar allunyant i estirant fins a convertir-se en una mena d'estrella que també va desaparèixer a l'horitzó...». Les explicacions dels experts no van tardar a arribar tot i que amb un cert desacord. Mentre uns apostaven perquè eren globus d'heli del Projecte Loon, amb què Google proporciona accés a Internet en zones remotes, la majoria apuntaven a satèl·lits del projecte Starlink impulsat pel fundador de Tesla.

Menys respostes han tingut altres albiraments famosos a l'Alt Empordà. El 25 de març de 1971, els soldats de guàrdia de l'Esquadró de Vigilància Aèria de Pení, a Roses, van disparar sobre un humanoide que, segons van declarar, havia sortit d'un objecte en forma de pilota de rugbi i que va desaparèixer travessant la tanca del recinte. Avui el cas encara és matèria reservada. Vint anys més tard, el 13 de setembre de 1991, es va veure una esfera aplatada sobrevolant la base. L'informe oficial de Defensa no va trobar una explicació raonable a aquest fenomen.

Com m'agradaria que ara no passés una cosa semblant amb l'actual de pandèmia! Serà difícil que mai tinguem una resposta àmpliament satisfactòria, però crec que més complicat serà que alguns es donin per al·ludits per la seva falta de responsabilitat.