«Errare humanum est»

Escric aquestes línies el Dijous Sant, sentint el president Sánchez parlar al Parlament espanyol, amb els comentaris i resums excel·lents de Mònica Terribas a Catalunya Ràdio. La ràdio que m'acompanya cada matí, des de fa molts anys, la que crea una connexió especial i única. La ràdio sempre m'ha semblat un dels millors mitjans de comunicació i en tinc records màgics, com per exemple el famós «Urruti t'estimo» del mestre Joaquim Maria Puyal.

Segons el President, les dades indiquen que el contagi s'està controlant, s'està doblegant la corba, manté que tindrem un retorn progressiu i escalonat a la normalitat. En primer lloc, es prorroga oficialment l'Estat d'Alarma fins al 27 d'abril. A partir del dilluns 13 d'abril, aixecament del Lockdown total, els treballadors tornaran a treballar, exceptuant els sectors tancats des del principi de la pandèmia. Una decisió no compartida per molts experts, ni per diferents presidents autonòmics, com el president Torra, que ha demanat per activa i per passiva que no s'aixequi el Lockdown a Catalunya.

El president Sánchez treu pit, diu que és l'Estat que ha actuat millor i més ràpid del tot el món (permeteu-me que em posi les mans al cap) i no reconeix cap error, cal recordar que Espanya és el líder mundial en morts/milió (per desgràcia de tots). Acaba el seu discurs apel·lant a la unitat i lleialtat, convocant una reunió per uns nous pactes d'Estat per la reconstrucció econòmica i social d'Espanya. Jo tenia un professor que sempre deia: «Per solucionar un problema primer cal reconèixer l'existència d'aquest». Moltes vegades la manca del reconeixement bloqueja la solució del problema. Un cop reconegut, cal adoptar les mesures pertinents per solucionar-lo, i llavors anar valorant el funcionament d'aquestes i modulant les rectificacions necessàries. També és cert que les coses evolucionen molt de pressa, i el que es creia fa uns mesos acaba canviant ràpidament. Tot i això, cal reconèixer els errors comesos i rectificar-los. Sense avaluar la gestió feta amb ulls crítics, és molt difícil trobar solucions millors. Els humans ens equivoquem, i som l'únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra, però també aprenem dels nostres errors i millorem analitzant-los. Després d'aquesta crisi tot haurà de canviar, caldrà repensar moltes coses i enfocar el futur amb nous models.

Ara és moment de lluitar tots plegats per erradicar la pandèmia. Cal seguir les instruccions de les autoritats sanitàries, protegir-nos portant mascareta, rentar-nos les mans molt sovint, i seguir tots els consells de protecció. Evidentment, quedar-nos a casa és la millor protecció possible, i, per tant, tots els que ho podem fer, reduïm al mínim les nostres sortides i no ens relaxem. Venen temps difícils, hem de ser conscients, això només ho superarem amb l'esforç de tots, i la responsabilitat col·lectiva. A l'Alt Empordà ho estem fent bé, continuem així i minimitzem els efectes de la pandèmia, primer la salut i després la resta.