Associacionisme, unitat i proximitat en temps difícils

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà continua treballant de valent en defensa de les seves empreses i sector. Només algunes, voluntàriament, formen part d'aquesta històrica entitat, però la feina que s'està fent repercutirà en tot del sector. Qualsevol benefici, exempció, solució, millora... per a les nostres empreses, ho serà per a totes les del sector, però això vindrà d'aquest esforç en defensa de la nostra activitat, empreses i territori amb un fi comú i molt generós. És un bon moment de reflexió per a tothom que està fora de l'associacionisme i que ara més que mai el vegi com a aliat de la seva situació i en el seu sector.

La patronal de l'Alt Empordà vol que tots junts puguem tirar endavant i per això necessitarà comptar amb la massa crítica i associativa el més gran possible. Tots som hostaleria i per això cal associacionisme, unitat i foment de la proximitat. Aquesta situació que vivim accelerarà escenaris que podrien haver tardat anys a implantar-se i per això cal actuar i amb poc marge d'error. Un sector i una comarca unida i transversal on la prioritat sigui l'interès comú. Fem una crida a l'associacionisme voluntari per part de les empreses de cada sector i, també, a la unitat de gestió publica del turisme a la comarca. Cal una sola veu i acció conjunta. Campanyes municipals individuals de promoció turística no tindran sentit quan les altres destinacions més properes seran la competència més directa en un escenari a curt termini. Dividint esforços i recursos no guanyarem, perquè som l'empresariat i volem sumar i compartir lideratges que ens portin a un futur millor per a la nostra societat, el nostre sector i comarca. Unitat i criteri, l'esforç no faltarà.

Són nous temps, diferents i on esperem que hi hagi noves prioritats de consum. Tenim de ben segur una de les millors comarques i destinacions turístiques del món i el consum intern d'aquesta comarca pot gaudir d'excel·lent restauració, hostaleria, comerç, cultura, natura, producte local... una experiència única i cal que ens ho creiem tots plegats.

Empresaris, administració i societat, només junts podem pensar en un futur. Com es diu, en moments de crisi cal buscar oportunitats i ara més que mai tenim davant l'oportunitat de treballar bé, millor, generar projectes realment interessants i que sumin, però sobretot deixant aparcat el passat, els egos, els logos, els colors polítics... i el jo sempre ho he fet així, perquè res pot tornar a ser com era, i lluitarem perquè sigui per bé, això sí... tots junts.