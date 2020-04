Júlia Bardera: «Cal tenir en compte la realitat de cada família»

Són uns dies estranys i difícils en molts moments. Però també són uns dies per compartir i conviure amb els de casa. Des dels centres educatius, les professionals hem d'intentar oferir recursos per ajudar i per acompanyar la mainada i les seves famílies, tenint en compte les diferents realitats que viuen.

Hem de vigilar de no sobrecarregar de tasques formatives que puguin generar encara més dificultats a les famílies que no poden garantir l'espai, els aparells electrònics o la connexió a Internet necessària. Tenim desigualtats socials i el tancament de les escoles no hi ajuda. És per això que com a docents hem d'intentar que aquestes tasques no ho agreugin encara més. Li podem dir deures o podem anomenar-ho com vulguem, però, per a nosaltres, han de ser un suport per passar millor totes aquestes setmanes de confinament i perquè l'alumnat pugui gaudir aprenent amb els de casa, a partir de les propostes originals i enriquidores que van sortint en el dia a dia.

No hem d'oblidar que, en la situació actual, ara més que mai, allò que realment és més important és que tothom estigui bé emocionalment. I, sobretot, cal gaudir al màxim d'estar en família, tant els petits com els grans.

Prioritzem el vessant més humà. Us trobem a faltar!