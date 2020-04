Cervesa, olives, patates i paper pel vàter

El detectiu més famós del món també està connectat a les xarxes. Almenys, així és en l'adaptació televisiva que la BBC va estrenar ara fa deu anys del popular personatge creat per Sir Ar thur Conan Doyle. Gràcies a la posada al dia, Sherlock Holmes hauria resolt sense massa entrebancs un dels enigmes de les últimes setmanes. Una història que ben bé es podria titular El paquet efímer. Només s'hauria d'haver connectat a Instagram –o a altres xarxes socials– per descobrir on havia anat a parar aquesta pols blanca desapareguda de les prestatgeries d'establiments d'ali mentació. I és que no deixo de trobar-me, una darrera l'altra, publicacions d'amics, coneguts i saludats que aprofiten el confinament per exercitar els seus dots culinaris fent pastissos amb tota mena de formes i colors amb aquesta farina volàtil. «Misteri resolt», com diria el professor De Debò de La competència de RAC 1.

La farina no és l'únic producte cobejat en aquestes llargues jornades. Qui no recorda les imatges de carros sencers de paper de vàter sortint dels supermercats durant l'anomenada compra búnquer, és a dir, aquella en què s'acaparaven productes bàsics en els primers dies d'aquesta crisi sanitària? Amb el pas del temps, no només s'ha rebaixat l'import del tiquet, sinó que també han canviat els productes de la llista de la compra. Segons un estudi de l'empresa Gelt, ara ens interessen més aquells que serveixen per incrementar les nostres endorfines, és a dir, per donar sensació de benestar. Això s'ha traduït en un notable increment de la venda a particulars de vi, cervesa i d'altres destil·lats, i d'acompanya ments com olives, patates fregides, xocolata, gelat i anxoves. És el moment de la compra del caprici per consumir en solitud, amb confinats o durant una videoconferència amb amics, companys i família.

L'actual pandèmia ens obliga a tornar a valorar la importància de gaudir dia a dia de les petites coses de la vida com ens recorda la saviesa del refra nyer: «Qui matina, fa farina».