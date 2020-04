Estudiem des de casa

La pandèmia Covid-19 està provocant un canvi radical en molts aspectes, mundialment i en l'àmbit econòmic, laboral, sociocultural, etc. De fet, els estudiants també hem viscut aquest canvi, des dels més menuts fins als que ja estem acabant els estudis. Estem sense classes, però continuem fent feina d'una manera o altra, seguint les indicacions dels centres educatius.

Com a estudiants de cicles formatius i universitaris, per exemple, les pràctiques han quedat suspeses fins a nou avís. Per tant, s'haurà de trobar una solució per a aquells que encara no les han acabat, sense que això provoqui repetir curs pel simple fet de no acabar-les.

En relació amb les classes, la majoria de professors han trobat la seva metodologia i els alumnes ens hi hem d'adaptar. Alguns (creiem que és la millor opció) fan les classes amb normalitat, però via telemàtica, amb programari com Skype o Zoom. Permeten veure al professor com si estiguessis a una classe presencial, i preguntar els teus dubtes. Uns altres professors pengen documents perquè ens els mirem, marquen una franja horària i habiliten un xat on resoldre dubtes. Tots coincideixen en la predisposició a si necessitem quelcom o davant qualsevol dubte, contactar-hi via correu electrònic o, fins i tot, per Whatsapp.

La clau per poder seguir les classes telemàtiques és tenir clara una rutina diària. Seguir un ordre quasi igual al que seguiríem si estiguéssim a classe. Evidentment, mai acabarà sent el mateix però ens hi hem d'acostar.

És una situació excepcional i nova per a tots, per als alumnes i per als professors. Noves eines i metodologies per a seguir les classes i adaptar-hi les avaluacions. No sabem fins quan haurem d'estar així, però no podem permetre'ns allargar el curs. Molts dels estudiants ens paguem els estudis gràcies a la feina d'estiu. Llavors, si les classes s'allarguen, ens pot comportar problemes per pagar el següent curs. Per tant, com més òptima sigui la manera d'emprar aquests nous recursos i més s'acostin a la realitat de classes presencials, menys en perjudicarà el calendari.

Finalment, esperem que això acabi com més aviat millor. No parlem dels cursos, sinó de la pandèmia i el virus en si, És important que aquesta situació serveixi per a fer veure a la gent quin tipus de polítiques necessita el món. Per a funcionar i sobreviure a noves situacions com l'actual, hem d'aprendre a valorar més certs sectors, com l'agrícola-ramader o el sanitari, fins i tot, cal potenciar-los cada vegada més. "Que ni un partit de futbol professional et curarà del teu mal de cap, ni un mòbil d'última generació et farà perdre la gana".