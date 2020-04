Fa molt de temps que entre els economistes es parla de la renda bàsica universal. Una renda pagada per l'Estat pel sol fet de ser-ne ciutadà, sense cap més condició ni lletra petita. Seria un ingrés directe pagat per l'Estat, que rebria qualsevol membre. Aquesta és una de les solucions que s'apunten per afrontar les grans disrupcions que apareixeran en aquest canvi de segle i de model productiu, pensem que la robòtica, la biotecnologia, i la intel·ligència artificial ens portaran cap a un món totalment diferent.

En aquests moments de crisi sanitària, amb la pandèmia causant milers de morts, i que cal posar tots els esforços i mitjans per seguir els consells científics per erradicar el coronavirus, i mitigar al màxim els efectes d'aquest, també cal donar tranquil·litat a les persones. Per això l'Estat hauria d'haver adoptat unes mesures econòmiques clares, senzilles i que englobessin a tothom. El govern Sánchez ha adoptat moltes mesures, però poc clares, gens tranquil·litzadores, i molt complicades. Obligant a presentar un munt de paperassa i amb cap mena d'agilitat ni efecte immediat. Els 200.000 MEUR anunciats, si es mira la lletra petita, queden en poc més de 17.500 MEUR reals, la majoria són avals a la Banca.

El president català està proposant una fórmula de 5 punts. Primer: confinament total, demanat amb insistència des del 13 de març i fins ara, que escric aquest article, no autoritzat. Segon: renda bàsica universal, una mesura que beneficiaria a tots els ciutadans de l'Estat amb un ingrés directe cada mes, per exemple de 1.000 MEUR (avui l'inigualable president Revilla demanava el mateix amb un ingrés de 2.500 MEUR). Tercer: suport a pimes, autònoms i empreses amb crèdit i liquiditat, que no oblidem que caldrà retornar. Quart: suspensió de pagament d'impostos, lloguers i subministraments, crec que aquí s'hauria d'afegir una moratòria de tres mesos per totes les quotes d'hipoteques. I cinquè: reforçar el sistema sanitari i assistencial, indubtablement de caràcter immediat. Realment quan un Estat actua i té les eines, pot decidir prendre mesures que sens dubte tranquil·litzaran a tothom i ajudaran a passar la crisi millor. Les persones necessitem saber que a final de mes podrem pagar totes les despeses, que els nostres estaran ben atesos, i que es lluitarà per erradicar la crisi sanitària sempre posant la salut per davant de qualsevol altra consideració. Dit això, a parer meu, no cal triar entre la vida o l'economia, com va declarar el nostre president, en un discurs molt sentit, cal compatibilitzar i gestionar les millors solucions per a ambdues. Ara seria un molt bon moment per injectar liquiditat a les butxaques de tots els ciutadans amb una renda universal bàsica, sense excepcions, automàtica i immediata. Sens dubte ajudaria moltíssima gent i es recuperaria molta tranquil·litat. Tot això acompanyat de les altres quatre mesures proposades, faria de més bon passar aquesta gran crisi. Recordem que en el seu moment es va rescatar la Banca, ara toca rescatar les persones.