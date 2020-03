L'antivirus de Plató en temps de coronavirus

No voldria ni imaginar què pensaria Plató si ressuscités un dia qualsevol de l'any 2020. Potser creuria que, després de més dos mil anys, s'hauria entès el mite de la caverna i que tothom seria capaç d'evitar l'engany per sortir de la cova. Qui sap!

Internet, no és una simple tecnologia més, és el mitjà de comunicació per excel·lència que constitueix el context actual i la nostra forma d'organitzar-nos com a societat en xarxa. La major part dels investigadors assenyalen que les tecnologies digitals, i Internet com a canal, condicionen l'espai i el temps, els instruments i codis de percepció, l'expressió i la comunicació en la relació de les persones.

Amb un clic consultem diaris, ens relacionem i parlem, utilitzem mapes, enviem correus, llegim llibres, veiem pel·lícules, fem fotos, escoltem música, juguem, treballem, comprem. Totes aquestes situacions tenen en comú la representació audiovisual, que utilitza estereotips per simplificar la complexitat dels fets que ens succeeixen i, la sintaxi del media, que és plena de moviment, colors, formes i sons per tal de mantenir la nostra atenció.

En definitiva, ens hiperestimula el nostre cervell, provoca una assimilació acrítica i irreflexiva dels continguts, condueix a una interpretació enganyosa de la realitat i dóna a entendre que tot allò que ens mostren per xarxes és verídic i indubtable. Amb aquest paradigma digital la solució per descobrir la mentida és complexa i diferent, per això s'intenta combatre la famosa fractura digital: proporcionar eines d'accés a la informació i ensenyar a utilitzar-les a les persones sense recursos. Tot i que, en realitat, el més important és ensenyar a analitzar i tractar la informació que generen aquestes, per això l'educació i la formació són les peces clau a llarg termini.

Aquests dies, que tenim molt de temps per navegar per les xarxes, estem rebent informació massiva sobre tot el que està passant amb el famós virus COVID19. Tot i que la majoria de nosaltres no hem viscut una situació d'alarma i emergència com aquesta, no podem caure en l'engany de creure tot allò que llegim o veiem per Internet, ni donar corda a continguts destructius.

Cal que busquem respostes sòlides, aquelles que ens proporcionen els tècnics corresponents de salut o les que ens comuniquen les Administracions Públiques amb els criteris dels experts.

La realitat és que, una vegada més, les comparacions entre la cova de Plató i les tecnologies digitals de la informació són més que evidents. Us convido a activar, més que mai, l'antivirus de Plató als vostres dispositius i, com diria un bon amic, obriu les xarxes socials només un o dos cops al dia, per així no quedar-nos trastocats.

Preneu aquests dies com una oportunitat per canviar alguns hàbits, frenar el ritme accelerat que solem portar, aprendre, agafar-vos les coses amb paciència, solidaritzar-vos amb els altres, escoltar, empatitzar, pensar en positiu que tot anirà bé. Aplaudiu a totes les persones que treballen exposats al virus en unes condicions nefastes perquè tu i jo estiguem bé de salut.

I quedem-nos a casa. Crec que mai ho hem tingut tan fàcil.