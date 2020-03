Quedem-nos a casa

Vivim moments excepcionals. La pandèmia del Covid-19 ha arribat a casa nostra i ha trencat la nostra rutina i la nostra quotidianitat. Fa ja més d'una setmana que s'ha decretat l'estat d'alarma. Ara més que mai és moment de solidaritat i de responsabilitat de tots i cadascú de nosaltres. Només d'aquesta manera podrem aturar el virus. Ens hem de quedar a casa per evitar la seva propagació i no saturar el sistema sanitari. Sé que no és fàcil. Abaixar el ritme i trencar amb la rutina diària, tant laboral com personal, costa.

El confinament no és fàcil, és qüestió d'anar adaptant-nos a aquesta nova situació que sembla que es perllongarà un temps més. Caldrà fer un esforç col·lectiu per aconseguir una victòria de tots i totes davant d'aquest monstre.

Des dels municipis i coordinats amb la resta d'administracions, estem intentant donar resposta a les necessitats dels nostres pobles, i també, de manera coordinada, amb les directrius que ens arriben de la resta d'administracions. És una situació inèdita per a molts de nosaltres, per no dir per a tothom.

Des de l'Ajuntament de Figueres, hem posat en marxa una sèrie de mesures per fer més fàcil a les famílies aquesta situació. En aquests moments d'excepcionalitat, ens hem de cuidar i les famílies no han de preocupar-se en com pagaran els rebuts a final de mes. Per això, hem decidit ajornar fins que s'acabi l'estat d'alarma tots els pagaments de taxes i impostos, el cobrament de les quotes de les llars d'infants municipals, les quotes del gimnàs poliesportiu i la piscina municipal i el lloguer de la seixantena d'habitatges públics socials de la ciutat amb l'objectiu d'alleugerir les famílies que en l'actual situació veuen agreujada la seva condició de vulnerabilitat. Així mateix també es van començar a repartir ahir les targetes moneder a tots els alumes que viuen una situació de necessitat socioeconòmica i que siguin beneficiaris d'una beca menjador. L'objectiu del sistema de targetes moneder és garantir als menors la continuïtat dels ajuts durant el temps que els centres educatius romanguin tancats.

Un cop hagi passat aquesta crisi, haurem de pal·liar els efectes econòmics que ha provocat a autònoms, comerciants, petites i mitjanes empreses... L'impacte econòmic del coronavirus serà molt gran i hem de consensuar mesures efectives i immediates per reduir els efectes negatius. Des de l'Ajuntament de Figueres, amb les eines que disposem, treballarem intensament per facilitar la dinamització del comerç i de les empreses un cop passi aquesta crisi excepcional.

Ara, però, és fonamental que la ciutat aturi la seva activitat, tret dels serveis essencials. Des de la Guàrdia Urbana, s'estan fent controls diaris per verificar que les persones no surtin de casa si no és per motius imprescindibles. S'han intensificat els controls a la ciutat i ja s'han sancionat 215 persones que se saltaven les mesures de quedar-se a casa decretades per l'estat d'alarma. Les multes poden ser superiors als 600 euros i les persones que reincideixin seran detingudes. No s'hauria de recórrer a la picardia o a una lectura laxa del decret amb l'afany d'entendre les excepcions de mobilitat com a oportunitats. Quedar-se a casa vol dir no sortir sinó en circumstàncies inevitables, com la manutenció, les necessitats urgents o l'atenció a persones i col·lectius vulnerables.

En un context de crisi global com aquest és imprescindible la conscienciació de la societat, perquè l'esforç, la solidaritat i el civisme són valors que, si s'adopten a través de la convicció, acaben sent molt més poderosos i eficients que la coacció.

Vull fer un agraïment a tot el personal sanitari que s'hi està deixant la pell per combatre el coronavirus, als comerciants del sector de l'alimentació, als tècnics municipals de serveis essencials, als serveis socials... Per ells, quedem-nos a casa.

Aturar el virus és una responsabilitat de tothom. Cuideu-vos. Cuidem-nos.