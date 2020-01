A Figueres vam celebrar, aquest divendres passat, la Nit de l'Esport. Un acte en el qual es reconeixen els mèrits esportius dels nostres millors esportistes, dels clubs i de les persones que han demostrat una trajectòria dilatada en el món de l'esport excel·lint en la seva pràctica. Un acte simpàtic, alegre, en què el protagonisme l'adquireixen els esportistes, i en què se'ls reconeix el mèrit a l'esforç realitzat. El Teatre El Jardí era ple de gom a gom i, com cada any, la festa va transcórrer amb emoció, alegria i reconeixement. Tenim un planter d'esportistes excel·lent i uns clubs que treballen molt i exporten el nom de Figueres arreu, en disciplines tan diverses com: taekwondo, judo, gimnàstica rítmica, atletisme, tennis taula, natació, patinatge, hípica, bàsquet, futbol, escacs, voleibol i pàdel.

En l'acte es va reconèixer la mancança d'equipaments esportius a la ciutat, es va afirmar que el tercer pavelló es començarà a construir aquest any, i es va parlar d'una possible segona piscina. Tot això amb el compromís de posar al dia els equipaments esportius municipals, ja que molts d'ells no estan en les millors condicions. Sens dubte a la ciutat ens falten equipaments nous, i mantenir en perfecte estat els ja existents. Els clubs han de fer moltes filigranes per poder entrenar cada dia, i els espais són limitats. Per mi, l'esport és clau en el funcionament de qualsevol societat avançada. És una veritable escola de valors, una eina d'integració immillorable i un factor clau en la salut de les persones. Valors com la paciència, la cultura de l'esforç, la perseverança, la motivació, la tolerància, la generositat, la confiança, la col·laboració, la disciplina i la constància, s'adquireixen en la pràctica de l'esport. A més la millor manera d'integrar-se en una societat, quan vens d'un altre lloc, és la de participar en les entitats esportives d'aquesta, un fet que et permet fer ràpidament amics nous, formar part d'un grup i practicar l'esport cada setmana.

Vull, per tant, reivindicar l'esport com un dels motors més potents de la nostra societat. I a Figueres tenim un gran potencial esportiu, amb esportistes i clubs que ens representen arreu del món. El meu reconeixement personal a totes les entitats esportives de la nostra ciutat, als esportistes –principals protagonistes–, a les famílies que setmana darrere setmana segueixen els equips dels seus fills i els acompanyen allà on calgui i a tots els entrenadors/es que es dediquen a formar tan bons esportistes. Va ser un goig poder-los acompanyar en la seva nit, veure les cares de felicitat dels esportistes reconeguts, i la satisfacció de les seves famílies.

I recordeu, el més important és participar! I si a més amb molt d'esforç s'aconsegueix guanyar, doncs la satisfacció ja és absoluta.