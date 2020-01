Novament l'equip de govern nacionalista i populista d'ERC i PSC s'ha presentat al Ple sense cap idea i cap projecte per debatre. És preocupant que ja són diverses les sessions del màxim òrgan decisori de la ciutat en la qual l'ordre del dia el formen 5 o 6 punts. Tota una anomalia democràtica si ho comparem amb qualsevol altre ajuntament similar com pot ser el d'Olot, Lloret o Blanes.

És greu que el govern no porti cap projecte rellevant per debatre i impulsar a la nostra ciutat. Clarament és una mostra de la seva falta de projecte de ciutat coherent i de la seva incapacitat per a consensuar els grans temes que s'haurien d'afrontar per a aconseguir que Figueres torni a ser una ciutat de referència a la província de Girona. La realitat és que no eleven al ple cap tema de debat rellevant perquè quatre grups tan dispars (i amb egos tan acusats) és molt difícil que aconsegueixin consensuar una posició conjunta.

Tant ERC, PSC, CUP i Canviem ja van aconseguir el que buscaven: una cadira i l'accés al poder. A partir d'aquí ens deixen molts titulars en la premsa cada setmana però algú de vostès percep el més mínim canvi a millor de la ciutat? És un gran error si Figueres torna a perdre quatre anys en mans d'un govern nacionalista i populista que ha degradat el màxim òrgan de govern de la ciutat a base de no substanciar cap debat transcendent per al futur de la nostra ciutat.