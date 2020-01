Inaugurem l'any posant ordre a Figueres i introduint canvis que ens permetran modernitzar la ciutat i sortir dels atzucacs generats en els darrers governs municipals. Deixem enrere les festes nadalenques amb la introducció de millores en la programació del Mercat de Nadal, Nadal als barris i Factoria Lúdica i de l'enginy, així com les novetats en la celebració de la cavalcada de Reis.

Des del govern municipal també s'ha intercedit per a l'obertura dels mítics cinemes Las Vegas el passat 19 de desembre o la futura construcció i reforma integral de fins a 18 parcs infantils a tota la ciutat. Amb el nou any també ha entrat en funcionament la nova tarifació de l'estacionament regulat per al 2020.

Una regulació que redueix el preu de l'àrea blava i verda fins a un 40% en el seu conjunt i que permet disposar de 15 minuts d'aparcament gratuït per vehicle i dia en aquestes mateixes zones. A més, a partir del març, Figueres disposarà de 380 noves places d'estacionament a l'antic camp de futbol del Far destinades a aparcament dissuasiu amb dues primeres hores gratuïtes, i un euro la resta del dia.

En les pròximes setmanes, encarem el repte de presentar el pressupost municipal del 2020 i donar una resposta definitiva als problemes de la neteja viària i recollida d'escombraries perquè estiguin a l'altura de les necessitats dels figuerencs.