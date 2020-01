Es compleixen deu anys del terratrèmol que va destruir Haití. Va ser el 12 de gener del 2010. La catàstrofe va deixar més de 300 mil morts al país més pobre d'Amèrica. Els mitjans de comunicació es desplegaven per tots aquells llocs en què s'estava vivint el drama.

El món sencer es va solidaritzar i les promeses d'ajuda per reconstruir Haití van ser de milers de milions de dòlars. Però una gran part dels diners que es van prometre mai no van arribar, i l'esforç del país per reconstruir-se es va trobar amb nous obstacles: una inestabilitat política crònica i una epidèmia de còlera, aparentment produïda pels cascos blaus de Nepal enviats a ajudar pel sisme, que va deixar més víctimes.

L'ajuda internacional es va gastar durant les setmanes i mesos posteriors al terratrèmol per respondre a necessitats urgents, però la recuperació a llarg termini del país segueix sent un deure.

"Fa deu anys els ulls de tot el món miraven Haití després del terratrèmol davastador, que va destruir tantes vides i va deixar prop de dos milions de persones sense casa", va destacar Chiara Liguori, d'Aministia Internacional. "Lamentablement, des d'aleshores, l'interès del món va disminuir al mateix temps que desenes de milers de persones encara no tenen recursos ni domicili".

Abans de la catàstrofe, Haití ja era un dels països més pobres del món. La majoria de refugiats van reconstruir ells mateixos els seus habitatges o van rebre l'ajuda d'organitzacions humanitàries locals i internacionals que treballen amb el govern haitià.

"Immediatament després del terratrèmol, hi havia 1.5 milions de persones sense llar. 12 de gener, deu anys després, queden una mica menys de 70 mil que viuen en carpes", va comentar Harry Adam, directora de la unitat pública oficial de construcció, que depèn del govern.

Els dirigents del país se senten frustrats: una gran part dels 9 milions de dòlars americans d'ajuda promesa per organitzacions internacionals després de la catàstrofe no va arribar mai.

Un gruix de l'ajuda va ser utilitzat directament, sense passar per les autoritats haitianes, o mai va ser entregat. I si bé el govern haitirà no està exent de retrets, els observadors subratllen que els seus arguments tenen fundaments.

"Una part d'aquests diners havia estat promesa i no va ser lliurada, aleshores, mai no va existir realment", va destacar Jonathan Katz, autor del llibre "The big truck that went by" sobre el terratrèmol i les seves conseqüències. "Sumes importants va ser destinades a pagar petites mesures d'ajuda temporal des del principi, que no estaven destinades a durar massa temps", va concloure.

Des de GRASH, l'associació de suport a Haití a Catalunya, demanem a la societat catalana, a la gent de l'Alt Emporda i de Girona, que s'uneixi a nosaltres, que se solidaritzi de forma positiva. Mostrarem que Haití té molt a oferir, donant suport a l'associació GRASH i a les seves activitats.

El 12 de gener recorda't d'Haití i digues "prou" d'una forma alta i clara, i recorda que hi ha un grup de suport i a la solidaritat amb els haitians i pels haitians. Si us plau, puja al teu blog, en el teu perfil de la teva xarxa social, un poema, una imatge d'Haití, una menció. Podeu entrar al nostre web i veureu quina és la nostra activitat solidària amb el Centre Educatiu Integrat Haití: https://bit.ly/37YM14P.