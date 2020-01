«Els reptes de 2020»

La ciutat de Figueres enceta l'any 2020 amb molts reptes per afrontar i molts canvis, que començaran a ser visibles durant els pròxims mesos, fruit del treball del nou govern.

Recentment, ja hem pogut constatar el tarannà d'aquest nou rumb, les festes de Nadal es van inaugurar amb el mapping a la façana de l'Antic Escorxador, una manera moderna i innovadora de presentar-les i d'aprofitar un espai ben cèntric, però poc utilitzat, de la ciutat. La cavalcada, sense animals i més inclusiva, també va variar el seu recorregut per finalitzar-la a la Rambla. Un espai més adequat perquè tots els infants de Figueres en puguin gaudir, deixant enrere la recepció a la sala de plens, només apta per a uns pocs privilegiats. Un canvi molt simbòlic.

Durant el nou any, Figueres haurà d'encarar també el canvi de model de la seva festa major. Un canvi necessari des de fa molts anys però que ningú s'ha atrevit a reformular, potser perquè a uns pocs els hi beneficiava molt. Des de fa setmanes, les entitats i diferents àrees de l'Ajuntament de la ciutat treballen de manera conjunta per plantejar aquest canvi. Sembla que la supressió de l'Embarraca't de la plaça Europa serà un fet i que ja es treballa per unes festes més cèntriques, intergeneracionals i populars.

La festa de Sant Pere, patró de la ciutat, sempre ha estat la gran oblidada. Espero que aquest any 2020 el nou govern municipal també ens sorprengui amb renovades propostes. La inèrcia fa que no es plantegin els canvis, però a la nostra ciutat fa dècades que patim un retard en la modernització de molts aspectes.

Serà una tasca ben difícil encarar tots els canvis i modernitzar la ciutat amb un pressupost ajustadíssim, que ha de dedicar un sobreesforç econòmic en plans de xoc de neteja viària i seguretat, quan, si s'haguessin fet les coses ben fetes, no caldria. Però si s'aprofiten bé les oportunitats que té Figueres, en l'àmbit de capital de comarca i de situació geoestratègica, segur que es poden crear bones sinergies i a llarg termini veurem que les dinàmiques van canviant.

Reptes a curt i a llarg termini que espero veure assolits!