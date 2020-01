«2020: 366 dies per créixer»

Comença un nou any i, amb ell, un munt de propòsits. Com sempre, cada 1 de gener, tots nosaltres ens plantegem quins són els objectius que volem assolir durant els 365 dies que tenim al davant, i aquest 2020 no n'és una excepció.

Comença un any ple de reptes en molts àmbits, però també comença l'any de les oportunitats. Tenim l'oportunitat de treballar dur per aconseguir fer realitat tots aquests reptes.

Des d'Esquerra Republicana l'Escala tenim clar que les tres prioritats bàsiques d'aquest 2020 són: l'accés a l'habitatge, i en conseqüència el treball destinat a millorar la vida de totes les persones que viuen i treballen al nostre municipi; la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, l'aplicació de polítiques que vagin relacionades amb l'eficiència energètica i també buscar la reducció de l'impacte ecològic; i l'aposta clara i decidida per la igualtat de gènere i l'erradicació de la violència masclista.

Tenir un lloc digne on viure és la base de qualsevol estat del benestar. Un lloc on aixecar el vol, on poder construir una família o bé on tenir l'oportunitat d'envellir amb garanties. L'Escala, fa temps que ho sabem, té un problema d'accés a l'habitatge, i des de les institucions hem de treballar de valent per aconseguir que tothom tingui aquest dret garantit. Ens fan falta polítiques que potenciïn els lloguers assequibles i, sobretot, pressupost per tal d'adquirir i gestionar, directament des de l'Ajuntament, les bosses d'habitatge social.

Tenir un planeta sa és la garantia que respirar no es converteixi en un esport de risc. Des dels ajuntaments hem d'aplicar, de forma immediata, polítiques encaminades a millorar i garantir l'estat de salut del nostre entorn. En tots els sentits, no estem parlant únicament de millorar el servei de recollida selectiva d'escombraries, sinó que es tracta de fer un canvi de mentalitat global, que ens porti a pensar, sempre i en cada moviment que fem, en com està afectant això el nostre medi ambient. Calen mesures valentes i innovadores.

Tenir una societat igualitària entre homes i dones és l'única estructura social possible per aconseguir acabar amb la violència masclista. Des dels ajuntaments s'han de prioritzar les accions per potenciar la visibilitat femenina i la protecció a aquelles persones més vulnerables a la discriminació. Cal que les dones tinguin espais en tots els àmbits del municipi i cal, també, que pensem en tots els àmbits de la gestió publica des de la perspectiva femenina.

I a més, des d'ERC l'Escala, ens proposem combinar aquests tres grans objectius amb les necessitats del dia a dia de tots els escalencs i escalenques: en educació, en turisme, en fiscalitat, en seguretat, en urbanisme, en protecció del patrimoni, en cultura, en acció social, en suport a les entitats, en joventut, en esport... perquè el nostre propòsit per a aquest 2020 és que acabi amb tots els propòsits complerts i serveixin per millorar el poble i la vida d'aquells que el fan bategar: vosaltres!