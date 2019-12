«Parlar tant quan tenen tant a callar»

Amb la proximitat de les festes, i sobretot dels canvis que s'apropen. I potser m'atreviria a dir que amb l'incomprensible malestar per l'èxit de l'encesa de llums de l'edició d'enguany, a diferents publicacions m'he vist interpel·lada com a regidora de Festes, Comerç i Mercats.

I jo, fins ara, que sovint tinc dificultat per mantenir a ratlla la meva rauxa, he estat més que elegant i m'he mantingut amb un somriure aguantant les envestides, sovint amb interpel·lació directa per part d'uns quants regidors de l'oposició. Però hi ha dues coses que cal dir quan ets regidor: No! I prou!

No! M'ha tocat dir-ho a depèn de quines persones que pensen que els privilegis discrecionals que s'han perpetuat en aquesta ciutat al llarg de molts anys els dóna dret a seguir vivint de la camama.

I Prou! Toca dir-ho ara als companys de l'oposició.

Primer, retrets de la regidora Alba Albert, perquè el mercat de Nadal s'acaba el 25, en comptes del dia 5, queixant-se de com de desangelat quedarà el centre de la ciutat sense el mercat. Doncs ja que sortim a la premsa, fem-ho explicant la història sencera: No estem acabant amb cap tradició ancestral. El mercat de Nadal sempre havia acabat el dia 24 i només va ser l'edició del 2018 que es va fer acabar el dia 5 de gener. L'any passat per aconseguir omplir les parades del dia 24 al 5, es va haver de fer mitjançant «intercanvis» de serveis i de factures, en les quals a alguns paradistes se'ls oferia fer una activitat en el mercat de nadal, facturar-la a l'ajuntament i que aquesta fos al mateix import que les quotes que pagaven per la caseta. I això ho sé de bona font, perquè a mi mateixa em varen proposar aquesta oferta, que evidentment vaig refusar.

Lamento regidora Albert, haver de dir-li que em nego a allargar el mercat de Nadal a qualsevol preu, i a fer trampes per tal de poder dir que és un èxit i que dura fins al dia de Reis. En part és per un exercici d'honestedat que caldria haver fet fa temps en aquesta ciutat.

El mateix dia, en aquest mateix Setmanari, el regidor Manel Rodríguez mencionant-me a mi com a regidora de Comerç, diu que no opinarà però que de moment no hem fet res, excepte dues coses: apujar-nos el sou, i continuar la inèrcia dels projectes engegats per l'anterior govern. Abans de res, cal saber que el pressupost heretat en matèria de Comerç per l'anterior govern era de 110.000 euros. D'aquests, 65.000 anaven destinats a pagar la subvenció de l'entitat Comerç Figueres, i la resta per pagar al Consell Comarcal per l'Oficina d'Atenció al Consumidor, no només d'aquets any, sinó alguna que altra quota que havia quedat endarrerida, el restant que quedava per a la promoció del comerç és de 0 ? i amb aquets diners hem engegat des del no-res, i amb més creativitat que recursos, la campanya Tourist friendly Shop, que en qüestió de pocs mesos ja té més de 100 comerços adscrits i ja hem rebut interès per altres ciutats de Catalunya per imitar aquest model. Potser millor que no diguin que això és continuïtat de les seves polítiques, perquè hauríem de recordar el que es varen gastar l'any passat en fer venir uns pocs autobusos de francesos a «despeses pagades».

I referent als sous que ens hem apujat, sàpiguen que Jordi Masquef com a regidor de Marta Felip amb dedicació exclusiva, la mateixa que jo tinc, cobrava bastant més que jo a l'any. És més, trobant-se ara a l'oposició cobra força més que jo.

I podria continuar per la casa on va viure Dalí, o per les factures al calaix, o per.... Perquè parleu tant quan teniu tant a callar?