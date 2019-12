De què serveixen els plens de Figueres? La primera acció que van fer els «quatre genets» del quadripartit va ser usurpar la majoria de les competències que la llei atorga al màxim òrgan de deliberació i debat de la ciutat. Com tenien majoria, van creure que podien fer del ple un òrgan sense funcions ni competències. Van riure amb menyspreu i arrogància quan els advertíem que estaven degradant la democràcia. L'arribada al govern per la porta del darrere dels ultranacionalistes d'ERC i la CUP, gràcies al suport del PSC, ha servit per anul·lar les competències del ple i l'acció de l'oposició.

La por al debat i la degradació del sistema democràtic és sinònim dels partits separatistes i l'han fet realitat a Figueres, convertint el ple en un mer acte administratiu, on no hi ha res a debatre ni a deliberar; per això, ara amb prou feines duren una hora. Van robar totes les competències, van usurpar tots els debats, prenen decisions en la foscor dels despatxos, lluny de l'opinió pública. Un govern covard i poruc que se sap feble i insegur, només un govern d'aquestes característiques és capaç d'evitar els debats amb l'oposició.

Un ple ha de servir perquè els grups polítics puguin debatre sobre els principals assumptes que afecten els veïns, per a contraposar models de ciutat, per a controlar i fiscalitzar l'acció del govern. Tot això és el que ens estan robant. Quina vergonya de govern.