Quan semblava que l'Ajuntament podia tornar a recuperar la normalitat institucional després de fer públic i reconèixer novament més factures al calaix de l'anterior Govern, s'ha viscut un nou capítol de la falta de gestió i planificació dels governs Felip-Masquef. Un més.

La setmana passada, l'Ajuntament rebia la resolució del Tribunal Català de Contractes referent al contracte de recollida d'escombraries i neteja de la ciutat, i obligava a l'Ajuntament fer marxa enrere del tot el procés i refer tots els tràmits administratius per la mala gestió política i indemnitzar a les empreses licitadores. De nou, els figuerencs tornem a patir per la deixadesa i incompetència heretades del govern anterior, i, el que encara és pitjor, per culpa d'aquestes irresponsabilitats tots els veïns de Figueres ens en veiem perjudicats.

Malgrat tot, el Govern municipal ampliarà els recursos per millorar la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers fins que no entri en funcionament el nou servei i procedir, com més aviat millor, a la tramitació de la nova licitació fent les coses bé i amb solvència. Hem de revertir la deixadesa d'aquests anys encara que ho haguem de fer amb les dificultats que aquesta resolució implica. Posarem la ciutat al dia, posarem ordre. I ho tornem a dir, no acceptem lliçons dels qui han permès que Figueres estigui com està.