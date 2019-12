«Massa renúncies»

Ple extraordinari de renúncies. Per una banda, el govern quadripartit decidia renunciar a la compra de l'habitatge del carrer Monturiol on Salvador Dalí va viure durant la seva adolescència i joventut, amb el mític safareig que va fer servir d'estudi. Un immoble d'excepcional valor testimonial i que havia de ser una peça fonamental en l'aposta per dalinitzar la ciutat i convertir la casa natal en un pol d'atracció de primer ordre.

Coincidències de la vida, el tàndem Casellas-Lladó prenia aquesta decisió el mateix dia que la Fundació Gala-Salvador Dalí presentava un nou documental dedicat als primers 25 anys de la vida del pintor i on té un protagonisme especial, precisament, la casa que ara el quadripartit menysté. No calen més comentaris.

Però encara hi va haver més renúncies: el projecte de millora del carrer Avinyonet i la reforma de la plaça del Turó Baix. La zona oest de Figueres es queda sense dues actuacions programades al pressupost d'aquest any. Una nova oportunitat perduda per dignificar aquests espais. Tot això amanit amb la mala notícia que el Tribunal de Contractes tombava el concurs del nou servei de neteja i la deslleialtat i males arts del govern municipal culpant-nos de tots els mals.

Que no oblidin que el que toca ara és remar tots junts i deixar d'atacar a l'altre com si fóssim criatures. Figueres i els figuerencs bé es mereixen una ciutat millor!