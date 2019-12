Decideix, Figueres?

Llàstima de la foto.

Quan, acabats els parlaments, hom va cridar a l'escenari els promotors de l'acte, va passar allò que a vegades passa: el balcó es va fer petit. Si aquella fotografia era de veritat, podem proclamar la independència demà mateix. Però, ni van pujar tots els que s'ho havien treballat ni podem posar la mà al foc que davant d'un referèndum de debò, vinculant, els caps i els barrets encaixarien amb idèntica unanimitat.

Diguem-ho d'entrada: la presentació de la coordinadora per la consulta del 25 d'abril a Figueres va ser un èxit absolut. Va superar les previsions i l'Sport va quedar estret. Va ser un acte educat. Il—lusió va ser la paraula que es va repetir més. Hi va haver moments brillants, com la crida del biòleg Lluís Benejam a la participació dels contraris a l'autodeterminació ("Els espanyols també tenen dret a decidir") o la profunditat transversal de l'exsenador Narcís Oliveras ("Ningú no ha de deixar d'estar d'acord amb les seves ideologies. A Catalunya hi caben totes"). Fins i tot hi hagué algun moment divertit, quan el periodista Josep Puigbert va reinterpretar la sigla UNICEF de la samarreta del Barça ("Una Nació Independent Catalana És Factible"). Hi va sobrar l'anunci Laporta2010 i algun puny alçat, però en general aquella missa traspuava aires ecumènics. La presència de dos exalcaldes, Esteba Caireta i Puig Vayreda, proporcionà un toc institucional (contundent Puig: "Caldrà canviar la Constitució") i és d'agrair la discreció d'ERC i del futur alcalde bis, Francesc Canet, que no va voler capitalitzar. De socialistes destacats no n'hi vam veure, devien estar afaitant-se en sec. Tampoc del PP, i ens extranya d'en Borrego, ferm convençut de la democràcia directa. Als partits d'obediència madrilenya els fa nosa això, juguen a minimitzar-ho. A Convergència, en canvi, semblava l'hora del cigaló: galtavermells i endavant les atxes. Entre artistes, ecologistes i excomunistes tenien la sensació de ser la reina del ball, el melic de l'Estat català.

Va ser un èxit, llàstima de foto fixa. Por que demà passat no s'atribueixin els mèrits per separat. Per cert, algú va calcular la mitjana d'edat dels assistents? A Figueres, qui decidirà?