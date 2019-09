«L'únic éxit del Govern de Figueres és que el rellotge de la Rambla torni a funcionar»

He esperat a escriure el meu primer article com regidor a la reserva activa –qui ha fet la mili ja sabrà què vol dir aquest terme–, sobre els 100 primers dies de l'actual govern municipal de Figueres. Abans que fos oficial el quadripartit, ja vaig pronosticar que en Jordi Masquef ho tenia malament per continuar com a alcalde de la ciutat. Segurament va confiar que en Xavier Amiel no s'ajuntaria amb aquells que són el contrari del que representa el seu passat polític convergent, però va oblidar que darrere del regidor Amiel hi ha una persona que té cert odi envers el regidor Jordi Masquef, fins i tot ha fet comentaris en la xarxa social de la vida personal d'ell.

Per una altra part, tant Agnès Lladó com Pere Casellas van veure que van obtenir el seu sostre electoral. ERC, gràcies que per la seva esquerra el poti-poti de Guanyem Figueres va ser un desastre, i va passar de 4 a 1 regidor, i els socialistes, tot i una bona campanya, només van obtenir 4 regidors, faltava el regidor de Guanyem, però qui diu no a un sou i un assessor? És a dir, o ara, o tardarien molts d'anys a tenir aquesta oportunitat.

Sense cap mena de vergonya, fan una pujada de sous, i un augment de càrrecs de confiança, sort que és un govern d'esquerres i progressista..., i, a més, treuen els diners del concurs de l'enllumenat públic, amb la falta que ens fa una il·luminació com cal als nostres carrers, perquè això també dona més seguretat.

Davant de les queixes per l'alarmant augment d'inseguretat, fins i tot tenim tiroteig amb subfusells, ens diuen que hi haurà un cos de vigilants municipals, quan la Llei 16/1991 en el seu article 1.2 diu que només els municipis que no disposin de policia local es poden dotar de vigilants.

Amb el problema de la neteja que afecta tota la ciutat anuncien un pla de xoc, com si la solució no fos una campanya de sancions contra els incívics. Una bona mesura és la reobertura del carrer Sant Pau, qüestió demanada pel grup municipal del PP durant molt de temps, i que a part de denegar-la, provocava que algun regidor de la CUP «es posés les mans al cap», i ara calla com tots els membres de Guanyem Figueres.

Una qüestió que considero una burla a tota la ciutat és l'anunci que s'ha descartat la ubicació de la nova escola Carme Guasch i Darné a l'antiga presó del carrer Sant Pau per la «complexitat d'adequar un antic centre penitenciari a una escola»? ara se n'adonen? I a què es deu el canvi d'opinió de l'AMPA?

Quan es parlava de fer l'escola en un altre lloc, des de la comunitat educativa deien que no volien que la mainada continuessin travessant l'avinguda Salvador Dalí, doncs ara hauran de fer-ho.

A més es torna a començar de zero, és a dir, adjudica terrenys, projecte, permisos, i el més important, pressupost, i tal com està el Govern de la Generalitat, malament ho tenim, i recordin que no és l'única escola a tot Catalunya en barracons, ara passarem a la cua i això vol dir que per la campanya del 2023 tornarem a parlar d'aquest tema.

Per cert, ara la Generalitat podrà donar llum verda a l'obertura de l'aparcament dels funcionaris, que tant ha sigut reclamat per l'associació de veïns i que des del PP vam demanar la seva gratuïtat.

Segurament l'únic èxit de l'equip de govern és que el rellotge de la Rambla ja torna a funcionar, però «el temps és un jutge inexorable per a tots»... i el futur?

Doncs sentir parlar de comprar blocs de pisos, fer expropiacions i que hem d'anar tots amb bicicleta em fa pensar que «ja cal que ens calcem!».