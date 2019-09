Baixo a Figueres

Una generació anterior a la meva utilitzava aquesta expressió que s'ha prolongat durant el temps, encara ara la meva generació la continua utilitzant. Marca com ens hem sentit els que no vivim al centre de la ciutat, els que hi hem quedat exclosos tant per treballar, com per comprar o per gaudir de l'oci. Els que ens sentim dels afores de Figueres.

Soc d'una d'aquestes zones que al llarg dels anys ha patit una transformació urbanística i social. Val a dir que tot això ha succeït tot i les polítiques centralitzadores dels antics governs, que tan sols s'han preocupat del centre de la ciutat i han descuidat els barris. Aquesta mala gestió ha fet que molts negocis i indústries marxessin cap a ciutats properes i que molts negocis que fins ara eren al centre es traslladessin a aquestes zones. La transformació ha sorgit de la mateixa gent, que ha anat a viure en aquestes zones. Qui abans vivia i treballava al centre, han trobat en aquestes zones noves oportunitats de negoci.

El nou govern entén que, alhora que cal dinamitzar el centre, també cal posar el focus en els barris on viu la gent, on sempre hem estat oblidats. El centre és important, sense cap dubte! Però la ciutat és dels veïns i no d'uns pocs. Tot i no arribar als 100 dies de gràcia que alguns ja ni respecten, potser els mateixos que no van fer la feina quan estaven governant.

Podem veure que s'han fet coses: s'ha parat la instal·lació d'una antena, s'ha abaixat la zona verda, s'han tret les herbes dels parcs, s'ha projectat un pla contra l'incivisme, un altre per la millora de la neteja... No oblidem que per culpa de la ineficiència d'antics governs aquest últim contracte està als jutjats. Estic convençut que, en els més o menys 1.360 dies que falten per acabar el mandat, faran molt més.

No serà fàcil canviar la dinàmica, recordem que des de l'any 79, sis dels nou alcaldes han estat del mateix corrent ideològic. És per aquest motiu que crec que aquest canvi era necessari per als barris o districtes, segur que en sortirem beneficiats.

Finalment, afegeixo que també ens cal un centre on la gent hi vulgui viure, hi vulgui obrir nous negocis, i on tingui vida molt més enllà del Rovell. Amb el temps, poder oblidar i enterrar aquella expressió de «baixo a Figueres».