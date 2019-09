Nou curs, nous projectes

MARTA RODEJA

A l'Escala acabem l'estiu amb la Festa Major. És el moment de gaudir amb amics i família d'activitats per a tothom, des dels concerts d'orquestra fins a les barraques, passant per les activitats infantils i esportives o els tradicionals focs artificials, que són el fi de festa.

Com ja és tradició, la Festa Major comença amb la inauguració d'una exposició. Aquest any, el motiu de l'exposició és el projecte de la nova biblioteca i auditori, un equipament que la llista de Candidatura de Progrés ja incloïa al programa electoral i amb el qual ja ha començat a treballar perquè pugui ser una realitat ben aviat.

Ja en la legislatura anterior la cultura ha estat un pilar per a l'equip de govern, i aquest nou equipament en serà una mostra més. Se suma a edificis ja rehabilitats com l'Alfolí, el Cementiri Mariner, l'església de Santa Reparada o el Clos del Pastor –que es rehabilitarà a l'hivern. Uns edificis que el que pretenen no és res més que donar aixopluc a una basta oferta cultural de gran qualitat que es desenvolupa al llarg de tot l'any a l'Escala.

El projecte de la nova biblioteca i auditori, que inclourà també l'escola de música municipal, no només vol ser un edifici innovador i modern referent al territori sinó que, sobretot, vol ser l'epicentre de l'activitat cultural al costat de la que ja ofereix l'Alfolí i el MASLE. Aquest nou equipament pretén ser el pol d'atracció de la comunitat educativa, vol emfatitzar el ple desenvolupament de la gran tasca que fan les biblioteques avui en dia i de l'activitat social i cultural que dinamitzen, aspira a oferir una àmplia programació de concerts i conferències per generar diàleg social i intel·ligència col·lectiva, i sobretot vol ser part del dia a dia dels escalencs i les escalenques i de totes les persones que tenen el nostre municipi com a nucli urbà de referència.

És evident que un edifici amb aquestes característiques no sorgeix del no-res i no serà una realitat sense la implicació de tots. Per això, ja des de l'inici de la concepció de l'edifici, un equip multidisciplinari hi treballa per obtenir una infraestructura que inclogui totes les sensibilitats i aspiracions i que, al final, esdevingui útil i còmoda per a tots.

Així, després de la Festa Major comencem un nou curs amb il·lusió i moltes ganes de treballar perquè aquest nou projecte i d'altres que aniran sorgint puguin ser una realitat ben aviat i l'Escala continuï al capdavant de la innovació i la cultura.