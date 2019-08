«Moltes Gràcies!»

Cal tenir present que, si podem gaudir de les vacances d'estiu, és perquè hi ha molts professionals que s'esforcen per oferir-nos els millors serveis

Estem a ple estiu i, per a molts, estiu és sinònim de vacances. Per a molts altres, en canvi, estiu és sinònim de feina, de servei, d'atenció al client, és un moment de molta concentració laboral, ja que d'aquí segurament en dependrà tota l'economia de l'any.

Les feines d'estiu solen ser feines dures, d'estrès, intenses, i els consumidors n'hem de ser conscients i hem de valorar l'esforç que fa el sector del turisme per fer-nos gaudir una gran experiència al territori. Des d'aquí, vull valorar la feina del sector, especialment aquests dies de més estrès.

Sempre es parla del sector del turisme com un dels principals sectors econòmics del país, i és cert, ja que genera un 12% del PIB català, i en municipis de costa aquesta dada pot augmentar fins al 80% del PIB local. Cal fer, però, una bona anàlisi, ja que estem davant d'un sector amb una mitjana de retribució salarial un 30% inferior a la mitjana catalana.

Com es reverteix aquesta situació? La resposta és senzilla i complicada alhora, i demana l'esforç de tots els actors implicats. És senzilla, d'una banda, perquè parlem principalment de qualitat. Oferir destinacions i productes de qualitat dona valor afegit i, per tant, preus més elevats i retribucions més bones. I, de l'altra, és complicada perquè per aconseguir la qualitat cal una aposta determinant dels diferents factors coincidents.

Les institucions, com a gestores de destinació, hem d'apostar per una promoció planificada i amb objectius clars i per una activitat municipal permanent per poder rebre visitants de manera més regular, però menys massificada, durant bona part de l'any. Hem d'apostar per una formació reglada de qualitat que es tradueixi en professionals experts en els diferents àmbits del turisme i en la seva gestió. El sector ha d'invertir en professionals amb bona formació i recompensar-los amb condicions laborals òptimes i d'estabilitat. Com a professionals, cal tenir vocació de servei i ganes de millorar amb la formació i amb l'experiència. Finalment, com a clients, hem d'aprendre a rebutjar un servei poc adequat i sobretot també a valorar la tasca dels bons professionals i els serveis i productes amb valor afegit.

De totes maneres, no tot són anàlisis negatives, ja que cada vegada tenim més iniciatives que responen a aquestes necessitats. A mi m'agradaria destacar i agrair la bona feina del sector a l'Empordà, perquè aquesta aposta per la qualitat és cada vegada més present. Des de ja fa uns anys han sorgit nous productes i noves activitats que fan que totes aquelles persones que ens escullen com a destinació de vacances, troben una àmplia oferta d'allotjaments, d'activitats per fer i de serveis que ja aposten per aquesta qualitat.

Aquest esforç compartit per millorar l'oferta de la destinació és ja una realitat, però no podem deixar de treballar perquè la tendència es generalitzi a tot el sector turístic i aconseguim aquesta tan desitjada millora professional i social.