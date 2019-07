«SOM compromís, ganes i il·lusió»

El projecte polític SOM Empuriabrava i Castelló s'ha forjat a l'entorn de la figura de Nicola Bruzzese. Ell és responsable de la formació de l'equip que ha treballat per presentar davant els veïns d'Empuriabrava i Castelló un projecte polític seriós apartat de dogmatismes ideològics.

Des del principi els objectius han estat clars. Que la classe política de Castelló no es distregui de la seva tasca principal: servir únicament i exclusivament els interessos de la gent que viu i treballa al poble. I imprimir un revulsiu a la política municipal, amb projectes transformadors, que a la vegada són necessaris perquè el poble, entès com el conjunt únic i virtuós format pel nucli antic, la marina residencial d'Empuriabrava, el Parc Natural dels Aiguamolls, els Cortals, el Masnou i Castelló Nou, no perdi el tren del segle XXI.

Però en Nick no va poder prendre possessió de la seva acta de regidor aconseguida, com a cap de llista. I vull explicar que no va ser per voluntat pròpia, sinó per la incompatibilitat que suposa compaginar la ingent quantitat de feina que suposa treballar pel bé comú, amb la batalla que està lliurant contra una malaltia tan malvada i tan cruel com la que pateix. En el seu lloc formarem el grup municipal de SOM Empuriabrava i Castelló l'Agustí Ayats i l'Elena Iglesias. La seva figura i ambició es trobaran a faltar al renovat ple municipal, i especialment les trobarem a faltar l'Elena i jo, ja que hem treballat braç a braç amb ell el projecte polític que tard o d'hora volem desenvolupar.

Afronto aquesta etapa com a portaveu del grup municipal de SOM Empuriabrava i Castelló amb moltes ganes. Ganes de treballar perquè les institucions municipals recuperin l'ambició que va fer possible que el 1967 es posés en marxa la construcció d'Empuriabrava. Amb molta il·lusió. La il·lusió que ens fa haver aconseguit que el nostre projecte hagi arribat a molta gent, i que molts veïns hi hagin dipositat la seva confiança, situant-nos com a tercera força més votada a tot el municipi i com a segona força més votada a Empuriabrava, cal tenir present que en algunes taules electorals hem quedat a un sol vot de la candidatura de l'alcalde. I amb seguretat. La seguretat que dona saber que tenim un projecte molt treballat i molt equilibrat, és a dir, pensat per a tots els veïns i per a tots els nuclis del municipi.

Vull posar de manifest el compromís del partit amb tots els veïns del poble. Les urnes ens han situat a l'oposició. No ens amagarem, ens posem a disposició del poble, tant sigui per fer una oposició seriosa, constructiva i fiscalitzadora de l'acció de govern, com per col·laborar estretament en l'estudi i posada en marxa de projectes. Només hi posem una condició, que el govern ens representi a tots, sense sectarismes ni imposicions, capaç de representar la diversitat ideològica dels veïns del poble. En cas contrari farem una ferma oposició.