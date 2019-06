L'endemà de les municipals

Ja han passat uns quants dies des de les eleccions municipals i, passada la primera impressió, ara és hora de fer reflexió racional. Anem a pams.

L'alcalde es presentava sense competència directa en el seu espai electoral. Cap més partit es disputava l'espai no independentista i el joc a dues bandes va funcionar. Sense la sigla del PSC per convèncer els «indepes» i mantenint el lligam amb el PSOE per ser l'únic partit no independentista (cert que hi havia Nosaltres, partit hereu del PP, però sense sigles reconeixibles i amb un candidat de Girona, ha quedat fora i els Comuns mantenint el vot fidel per un regidor). No sabem què hauria passat si Alternativa per l'Escala s'hagués presentat.

Ara, tenim una majoria absoluta que dificultarà la contraposició d'idees i projectes polítics, però també és cert que el PSC ja la tenia «de facto». Amb el regidor vingut d'ICV eren nou. Ara seran deu.

Pel que fa a ERC, segurament, partia de l'escenari més complicat. Amb un punt d'inflexió fa poc més d'un any que va generar una escissió (Gent de l'Escala) que també es presentava, encapçalada per dos dels tres regidors de l'última legislatura i obtenint només un regidor, amb una CUP que es presentava per primera vegada i no ha entrat, i amb un JxC que per primera vegada també competia per l'electorat independentista i que ha passat de tenir quatre a dos regidors.

Vist això, som optimistes. ERC es va presentar com a l'alternativa i els escalencs i les escalenques així ho han llegit, fent-nos segona força i caps de l'oposició per primera vegada. Amb una campanya neta i en clau positiva, i, sobretot, sense entrar en guerres fratricides, hem mantingut el nombre de vots i els tres regidors del 2015, en un escenari on el primer ha pujat 500 vots (agafant-ne de totes les formacions) i on la suma de CUP i GE és de quasi 500 vots (molts d'ells, segurament, votants d'ERC el 2015) i, per tant, sumant un nombre important de vots nous a un projecte construït amb poc més de vuit mesos.

El que és objectiu és que aquest és el panorama que han volgut els veïns i les veïnes, i amb això treballarem. ERC ha plantat La Llavor del Canvi i ara toca fer-la créixer; prometem molt d'esforç i fer-ho tan bé com sapiguem.