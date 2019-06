«Plena confiança a Víctor Puga»

Mai a l'Escala una candidatura havia capitalitzat tant de vot. Que un 51,7% dels electors votés Víctor Puga suposa superar, ni que sigui per dècimes, les dues majories absolutes anteriors a l'Escala (JMa Guinart el 1999 i Rafel Bruguera el 1987). La Candidatura de Progrés ha capitalitzat vots d'una gestió de govern solvent, d'una divisió sense precedents en tots els partits de l'oposició i d'un projecte que ha engrescat el votant per sobre de militàncies abrandades i discursos maximalistes.

ERC, tot i la divisió interna d'ara fa un any, es converteix en segona força al ple municipal i fa el sorpasso a JXCat. Però és un resultat agredolç perquè la força dels tres regidors que obté serà més aviat relativa davant els 10 de la llista guanyadora.

El revés més important se l'endú JxCat, que es deixa pel camí dos dels quatre regidors que tenia. Poc li va servir de fer una campanya carregada de personatges de la primera línia nacional. I és que l'electorat té un comportament molt diferent segons quins siguin els comicis.

El vot dual ha estat molt significatiu en aquest procés electoral. ERC i JxCat van sumar un 65% del vot a les europees mentre que a les municipals no arribaven a un tímid 28%. Per contra, Puga aconsegueix marcar perfil propi a banda del PSC, i amb la marca blanca de CP més que triplica els resultats del PSC a les europees (15,5% a les europees; 51,7% a les municipals).

El ple municipal es completarà amb un regidor de Gent de l'Escala, escissió d'ERC, i amb un altre d'En Comú. No arriben a obtenir el regidor ni la CUP, que es presentava per primer cop, ni Nosaltres, candidatura del fins ara regidor del PP.

L'electorat ha donat plena confiança a un equip que ha fet gala d'una gestió solvent que té davant seu reptes importants com la redacció del nou POUM, la renovació de contractes milionaris com el de la recollida d'escombraries o inversions importants com la construcció d'ETAP, la nova biblioteca, l'adequació de nous trams de passeig arran de mar o bé la posada al dia de les urbanitzacions. En definitiva, un encàrrec ambiciós que, malgrat la voluntat expressada la mateixa nit electoral de fer-hi participar tots els grups, serà responsabilitat d'un de sol: Candidatura de Progrés, amb Víctor Puga al capdavant.