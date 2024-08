Què passa amb el riu Sena? Les anàlisis desvetllen un vaivé de bacteris, patògens i contaminació

Les aigües del riu Sena fa mesos que són notícia i, és clar, acumulant polèmica rere polèmica. Ja en vigílies de l'inici dels Jocs Olímpics de París van ser diverses les entitats que van alertar que aquestes aigües estaven "excessivament contaminades" i que, a més, no complien els requisits de seguretat mínims per als atletes. Tant els organitzadors de l'esdeveniment com el mateix Ajuntament de París van assegurar que, després de diversos anys de feina i més d'1,5 milions d'euros invertits en obres de neteja, les aigües del Sena estaven en perfectes condicions. Només una setmana després dels Jocs, diversos entrenaments i fins i tot algunes competicions s'han hagut d'anul·lar a causa de la mala qualitat de les aigües. Fa uns dies també va transcendir el cas de dos atletes ingressats després de contraure un bacteri mentre nedaven en aquest riu. Arribats a aquest punt, doncs, la pregunta és: què està passant al riu Sena?

El riu Sena és un dels cursos fluvials més emblemàtics que travessa el país gal. En els seus més de 780 quilòmetres de longitud, aquest riu travessa ciutats com París, Troyes i Melun. La qualitat de les aigües varia molt en funció del punt concret que s'analitzi, però, tal com passa amb la majoria dels rius europeus, tots els trams que coincideixen amb grans ciutats solen acumular més contaminació i més patògens infecciosos. En aquest cas, les aigües que travessen París destaquen com les que acumulen més pol·lució relacionada amb l'activitat humana. Al llarg dels anys, les anàlisis han trobat gran quantitat de bacteris fecals i virus així com contaminants com plom, mercuri i fins i tot hidrocarburs derivats del pas dels vaixells. Tant era així, que el 1923 es va prohibir oficialment banyar-se a les seves aigües per una qüestió de "salut pública".

Durant gairebé un segle, capbussar-se al Sena va ser il·legal. Però el 2015, l'alcaldessa parisenca Anne Hidalgo va llançar un "ambiciós pla" per recuperar el riu i "tornar-lo als veïns". El projecte consistia a construir noves plantes de tractament de les aigües residuals per reduir la quantitat de contaminants que arriben al riu, millorar els sistemes de drenatge urbans i, sobretot, posar en marxa programes de neteja i monitoratge continu per conèixer en tot moment l'estat de les aigües. La iniciativa s'ha anat desplegant de manera gradual durant els darrers deu anys i ha aconseguit, per exemple, una reducció important de certs contaminants relacionats amb la matèria fecal o amb el desbordament del clavegueram. Així i tot, no s'ha aconseguit netejar del tot unes aigües que acumulen segles de pol·lució i que continuen sent l'abocador d'una ciutat tan gran com París.

Bacteris fecals

Amb l'arribada dels Jocs Olímpics, tant l'Ajuntament de París com els organitzadors de l'esdeveniment van assegurar que les aigües reunien les condicions òptimes per disputar les competicions aquàtiques. L'Institut Nacional de Salut Pública de França, per la seva banda, va afirmar que posaria en marxa un programa de monitoratge per vigilar la presència de diversos patògens a les aigües (concretament, diversos virus com el poliovirus, el virus de la grip A, el virus de la grip B, el SARS-CoV-2 i el virus del xarampió). Paral·lelament, també es van posar en marxa iniciatives per detectar bacteris relacionats amb la presència de femta com l'E. coli i l'enterococ. En tots dos casos, la vigilància d'aquests patògens no només serveix per garantir que els nedadors que es capbussin en aquestes aigües estan exposats a un entorn segur sinó que, a més, el monitoratge també podria servir per alertar del brot d'alguna malaltia infecciosa a la ciutat.

Però, com se sap si les aigües d'un riu són segures o no per nedar? Atès que és gairebé impossible aconseguir un entorn completament estèril i sense la presència de cap microorganisme, les autoritats sanitàries estableixen uns llindars màxims de concentració de bacteris a les aigües per saber quan és segur banyar-s'hi i quan és millor allunyar-se'n. En el cas del Sena, per exemple, el límit establert és d'entre 500 i 900 unitats d'E. Coli per cada 100 mil·lilitres. El 10 de juliol, unes setmanes abans que comencessin els Jocs, es van registrar més de 3.000 unitats. El 17, el dia que l'alcaldessa Hidalgo es va banyar per demostrar el bon estat del riu, el recompte va pujar a gairebé 1.000 unitats. I els últims dies, les anàlisis han estat molt al límit mostrant així el vaivé de bacteris, virus i contaminants a les aigües del Sena.

Segons expliquen els responsables d'aquest recompte de virus i bacteris al Sena, els "mals resultats" dels últims dies es deuen als "episodis de pluges torrencials" que han desbordat el clavegueram de París i han arrossegat gran quantitat de material directament al riu. En aquest sentit, expliquen, després de cada episodi de pluges s'estima que "es necessiten entre 24 i 72 hores perquè les aigües recuperin la qualitat òptima". També hi ha veus que apunten que l'arribada massiva de turistes i atletes a la ciutat podria estar 'saturant' les plantes depuradores i provocant un vessament de matèria fecal i patògens al riu. En tots dos casos, és impossible "filtrar" en temps real totes aquestes substàncies. Així que només queda esperar que el Sena recuperi el seu equilibri.