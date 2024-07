Jocs Olímpics 2024: Rafa Nadal sap perdre quan tot s'acaba

Novak Djokovic encara estava amb el tors nu, recollint les seves coses com si amb ell no fos la cosa, quan Rafa Nadal es va acostar al centre de la pista. Va alçar les mans, però amb el mentó clavat a terra. Com si volgués demanar perdó en comptes de gràcies a la terra taronja de la Philippe Chatrier, allà on va ser únic.

El guanyador de 14 Roland Garros, amb el cos fet unes guineus, amb la ment ja en massa coses -la família, com dir adeu, la flama olímpica, el mim a la seva pròpia llegenda-, era conscient que en viuria una tortura davant del seu vell enemic serbi. Així i tot, sabent-se per una vegada en mans d'un titellaire, es va regirar. Va tallar els fils de la humiliació. Va perdre, és clar. Però guanyar-lo al temps ja no és cosa seva.

Djokovic, un tipus d'obsessions -no pot ser altrament en els mites de l'esport-, té al cap guanyar per fi un or olímpic. El bronze a Pequín no serveix en el seu afany per acumular èxits que l'acreditin com el millor tenista de sempre. Nadal, en canvi, amb els seus dos ors olímpics (l'individual a la mateixa cita xinesa del 2008 i el de dobles amb Marc López a Rio 2016), i fins i tot amb l'opció de treure metall a París amb el seu hereu, Carlos Alcaraz, surt a la pista amb una comesa ben diferent. I no és el de deixar-se portar a l'homenatge etern amb què el públic ha edulcorat el final de la seva carrera. Nadal vol anar-se'n en pau. I només sap fer-ho lluitant fins que els seus turmells, els seus músculs, però també la seva ment, diguin prou.

Davant l'aleteig dels ventalls, un nadó a la grada es va posar a plorar. Nadal es mostrava incapaç de respondre a les pilotes que Djokovic tornava sense esforçar-se gaire, simplement, esperant que a la seva nèmesi li fallessin les cames, el braç esquerre i la paciència. "Rafa, ets el millor de tots els temps!", va cridar un paio amb el partit descarrilat. Aleshores, Nadal, es va aixecar d'entre els morts. Com tantes altres vegades va fer. Encara que aquesta vegada fos per saludar. Va guanyar quatre jocs seguits. Va prémer el puny. I va provocar un orgasme col·lectiu, breu, sense conseqüències, però meravellós.

És important saber perdre quan tot s'acaba. La memòria és punyetera.