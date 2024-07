Fran Garrigós aconsegueix la primera medalla per a Espanya i trenca amb el seu bronze la maledicció del judo

Les malediccions sempre tenen un punt marcat d'incomprensió. El judo s'havia convertit per a Espanya en un esport massa contradictori. La impossibilitat de fer casar l'expectativa amb el resultat estava resultant ja massa dura. Perquè, des que Isabel Fernández aconseguís l'or en Sidney 2000 (a penes la sisena de la història), fa ja 24 anys, cap espanyol havia aconseguit penjar-se un metall olímpic. Ho va aconseguir, per fi, i després de molt d'esforç i dolor, Fran Garrigós aquest dissabte a París. Va vèncer en la lluita pel bronze de la categoria de -60 quilos al vigent campió del món, el georgià Guiorgui Sardalashvili en el Camp de Mart, amb la Torre Eiffel amagada després d'un pavelló prefabricat convertit de sobte en paradís.

Va vèncer Garrigós al seu rival en la tècnica d'or, com a ell li agrada, quan el precipici apunta. Quino Ruiz, el druida del judo de Brunete, el seu entrenador, s'emportava les mans al capdavant després del triomfal 'waza-*ari' mentre el seu fill pròdig estrenyia els punys. Va ser el triomf d'una vida de Garrigós davant els seus pares, Paco i Manoli, exultants. I sofridors sempre. Manoli tocava el pèl del seu fill, com si l'estigués bressolant. L'escena va estremir.

En Fran Garrigós ja habitava un pressentiment que neda havia de veure al que va tenir en els seus dos anteriors Jocs Olímpics, quan va ser derrotat tant en Riu com a Tòquio al primer parpelleig. Ja no es tractava d'haver de digerir la derrota, sinó de comprendre-la. El conèixer el perquè. I si, realment, aquesta et pot aixafar en l'abisme si no t'apartes de l'alta competició.

La seva derrota en la semifinal davant el kajazo Yeldos Smetov -que va acabar emportant-se l'or després de vèncer al local Luka Mkheidze davant els ulls del president de la República, Emmanuel Macron- podia haver pesat a Garrigós. La mà amb la qual Smetov va agarrar el coll de l'espanyol va ser difícil de digerir. Tant en el tatami, on el judoka espanyol es va quedar sense resposta, com en la psique, preparat com estava el campió mundial en 2023 al cel olímpic.

Preparació emocional

Va ajudar a Fran Garrigós el seu psicòleg personal, Pablo del Riu, amb qui porta més d'una dècada tractant-se. Encara que la decisió de veritat l'havia de prendre el judoka, que va haver de tornar a enamorar-se d'un esport en el qual, per un temps, havia deixat de creure. La reconciliació va ser tal que es va fer amb el campionat del món en 2023 a Zagreb, però també amb l'or europeu en 2024 (ja ho havia aconseguit en 2021 i 2022). "Era molt important per a mi saber del que havia de preocupar-me, però també del que depenia de mi", explicava en una entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Empordà.

Els fantasmes van sobrevolar el pavelló metàl·lic del Camp de Mart. A Garrigós el va portar al límit el seu primer rival en vuitens, el belga Jorre Verstraeten al qual només va poder guanyar després de tres minuts del temps de la tècnica d'or. Però allò va ser un alliberament. Es va imposar en els quarts a qui mai s'havia imposat en quarts, el japonès Nagayama, maleducat en negar la salutació a l'espanyol, com si quedar-se plantat com una estàtua corregís el seu destí. En la semifinal li va anar impossible superar el braç de Smetov. Però en el combat pel tercer lloc va arribar l'èxtasi.

Garrigós, sergent reservista de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai i graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport amb un Màster MBA en Gestió d'Entitats Esportives, ja té un lloc en la història de l'esport espanyol.