La seguretat pels Jocs Olímpics ofega el comerç i la restauració a París

A l’intentar passar el primer control de seguretat per accedir al centre de París, zona restringida durant els Jocs Olímpics, una cua de turistes s’amuntega davant el cordó policial preguntant per on poden accedir al Museu del Louvre. L’agent no aconsegueix donar-los una solució: «Per aquí, no. Aquesta entrada és només per a treballadors del museu. Intenti-ho més endavant per l’altra entrada».

Pràcticament, tot el centre de París que envolta les vores del riu Sena forma part del perímetre de seguretat dels Jocs Olímpics dividit en dues zones: la zona vermella, on només els ciutadans poden passejar a peu, i la zona grisa, a la qual només poden accedir aquells que tenen una acreditació QR estesa per la Prefectura de París. Una situació que ha posat contra les cordes veïns, comerciants i restauradors, especialment, que es troben a l’Île Saint-Louis, situada al mig del Sena a uns passos de la catedral de Notre-Dame.

«Una persona del districte 17 no pot venir al nostre restaurant. Necessita el codi QR [...]. Ja ho veus, tot buit. Ara ens queda esperar que arribin els turistes dels Jocs Olímpics», afirma un dels treballadors del restaurant Les Deux Palais, mentre neteja gots amb un restaurant que, en aquestes dates, si no fos per l’esdeveniment esportiu, estaria complet.

No és l’únic, el gerent del restaurant 6 New York, situat al pont de l’Alma, comença a patir els efectes d’aquestes mesures de seguretat que han confinat tot el centre: «Aquesta nit tenia 56 coberts, i el primer dia d’aquest perímetre ja compto amb 32 anul·lacions. [...] Se suposava que els Jocs eren una festa, i de cap manera. Són un malson». La seva crítica en forma de vídeo, publicat a la xarxa social X, ja acumula més de 3,1 milions de visualitzacions.

Negocis que tanquen

En algunes zones de la capital, es poden veure terrasses i restaurants encaixats entre tanques resistint amb l’esperança que aquesta setmana comencin a arribar els 15 milions de turistes que les autoritats han promès. No obstant, els comerços han preferit tancar. No n’hi ha cap d’obert, i menys a prop de la torre Eiffel, centre de la celebració dels Jocs.

No només els empresaris, també els veïns es queixen de no haver rebut amb prou feines informació i de viure un déjà vu: «Vaig pensar que no tornaria a viure un confinament. Puc sortir i entrar amb el codi QR, però tots els comerços de la meva zona estan tancats. No té sentit», explica l’Anne, una veïna de l’Île Saint-Louis i insisteix: «Hi ha veïns que no els ha arribat el codi QR fins avui dilluns».

Uns metres més endavant, un grup de joves espanyols que fan aturada a la capital francesa en el seu viatge amb interraïl han aconseguit veure el costat positiu de la situació, i així ho expliquen per a EL PERIÓDICO: «En el nostre cas, que comptem amb el codi QR, és un privilegi poder veure el centre de París buit. Tot i que al nostre hotel ens han dit que han tingut moltes cancel·lacions per aquest tema, i es nota. No hi ha ningú als restaurants». Segons afirma el president del sindicat d’hostaleria de París, Frank Delvau, «les taxes d’ocupació són molt baixes als hotels, 15 punts per sota respecte a l’any anterior [...]. En la restauració, voreja els 20».

La ministra d’Esports, Amélie Oudéa-Castéra, va prometre ahir «el final de les restriccions al trànsit» un dia després de la cerimònia inaugural dels Jocs. «A partir de dissabte a la tarda no hi haurà més restriccions per a vianants i ciclistes», va declarar.

«Alguns veïns grans ni tan sols sabien de l’existència d’aquest codi QR», afirma la Laurence, una veïna del barri que fa dies que denuncia a través del seu compte de TikTok les dificultats que enfronten els parisencs afectats per les restriccions de seguretat dels Jocs.

Per ajudar les persones més vulnerables, la start-up Solinum ha creat una línia directa a través de Whatsapp, on els ciutadans poden escriure en qualsevol idioma per consultar tota mena d’informació i ser orientats mitjançant «un diagnòstic presocial per identificar les seves necessitats». Es calcula que prop del 14% de les entitats solidàries de la regió de París es veuran afectades per les mesures de seguretat, com és el cas del centre Amarres, situat a l’estació d’Austerlitz, que ha hagut de tancar les portes.

«Sabem que hi ha risc d’atemptat i de ciberatacs, però en tot cas està tot preparat perquè tot estigui sota la màxima seguretat possible», va afirmar ahir el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, a France 2, tot i que el president Emmanuel Macron va deixar clar fa unes setmanes que «el risc zero no existeix».

Per a aquests Jocs Olímpics, que busquen ser els més ecològics, el dispositiu de seguretat també és inèdit. Més de 45.000 policies i gendarmes, i 5.000 militars estan mobilitzats per tota la capital. A més, França compta des de fa dies amb el suport de les forces de l’ordre estrangeres de països com Xile, Eslovàquia, Corea del Sud, Qatar o Espanya, que ha enviat 228 policies nacionals i 140 guàrdies civils.