Novetat en estríming
El segrest de Quini, en clau tragicòmica
Movistar Plus+ estrena Por cien millones, sèrie creada per Nacho G. Velilla (Perdiendo el norte) que aborda des de la comèdia negra el captiveri de 24 dies del jugador del Barça el 1981
Marisa de Dios
L’any 1981, per als espanyols, va estar marcat pel cop d’Estat del 23F. Però, només uns dies després dels trets d’Antonio Tejero al Congrés, un altre succés va mantenir també en suspens la ciutadania del país: el segrest d’Enrique Castro, Quini. El davanter centre del Futbol Club Barcelona va desaparèixer l’1 de març d’aquell any després de marcar dos gols a l’Hèrcules al Camp Nou i va aparèixer 24 dies després en un amagatall claustrofòbic en un taller mecànic d’un humil barri de Saragossa. Movistar Plus+ recrea el cas en la minisèrie Por cien millones, que estrena completa aquest dijous.
Creada per Nacho G. Velilla (Que se mueran los feos, Perdiendo el norte) i Oriol Capel (Fenómenos, Buscando el norte), la ficció aborda la història des d’un gènere poc habitual per a fets d’aquest calat: la comèdia. No només perquè els seus artífexs siguin uns experts en aquest gènere, sinó també perquè el segrest per si mateix va tenir molts caires surrealistes. Tot i que el seu protagonista, Raúl Arévalo, recordi que darrere de tot hi ha "un fet traumàtic", ja que un segrest "no té cap gràcia". "Una cosa és fer una comèdia negra del cas i una altra és frivolitzar sobre el tema", distingeix.
"Màxim respecte a la família i el patiment que va viure, però és que la sèrie està enfocada per parlar una mica d’una època, d’un tipus d’idiosincràsia i d’una picaresca molt d’aquí", justifica l’actor, que dona vida a un dels tres mecànics de Saragossa que van capturar el llavors pitxitxi de la Lliga i el van amagar al seu taller, que passava per hores baixes. Als altres dos els interpreten Vito Sanz (Volveréis) i Gabriel Guevara (Culpa mía).
En la sèrie apareixen escenes que semblen buscades expressament per fer riure, tot i que s’inspiren en la realitat. Com els àudios de les trucades que feien els segrestadors a la dona de Quini, que els actors van escoltar per interpretar la seqüència, en les quals "volien canviar la veu per amagar el seu accent aragonès, però els van agafar", rememora l’actor.
"Hi ha coses a les quals no dones crèdit, com quan diuen que Quini menja com una llima", una excusa que esgrimeixen per intentar accelerar el pagament del rescat perquè s’estan quedant sense pressupost per alimentar el futbolista amb entrepans.
Situacions absurdes
O els intents frustrats per cobrar el rescat, que donen peu a situacions absurdes per diversos països. O la manera de triar la víctima, que van decidir mirant l’Hola! i descartant altres vips del moment per les complicacions que els suposarien. "Tot va ser tan cutre i tan rocambolesc que per això li va venir la idea a Nacho de fer una comèdia negra", diu Arévalo.
Els segrestadors no eren delinqüents habituals, sinó tres treballadors que, asfixiats per les dificultats econòmiques, van idear un pla desesperat: raptar el màxim golejador del futbol espanyol i exigir un rescat de cent milions de pessetes, una xifra inèdita per a l’època, en la qual els segrestos d’ETA i els GRAPO acaparaven els titulars dels diaris.
En un dels tres episodis, de fet, un dels protagonistes es justifica quan finalment acaba sent capturat per la policia. "No som delinqüents, som pobres", no dubta a dir als agents que l’atrapen a Suïssa. "Això també està en el sumari", comenta Arévalo, que destaca la mà de Velilla per humanitzar els personatges. "Si no, no tindria sentit que fos una comèdia, tot i que s’hagin canviat coses", afirma l’actor, que es va documentar sobre el cas. El que no va tenir és contacte amb els segrestadors reals, Alfonso, Jorge i Gabi.
Homenatge a Quini
La ficció ha comptat amb la participació dels fills del mateix Quini, que hi fan un cameo. "Van venir a una sessió de l’equip i deien que tenien sentiments enfrontats, no quant a la sèrie, sinó al que senten. D’una banda, entenen el to i ja sabien que seria així, però, alhora, els remou, perquè recorden com de malament ho va passar la seva mare i el que van patir ells".
Segons el parer d’Arévalo, ficcions com aquesta tenen el valor afegit de revisar el nostre passat. "A mi em sembla molt interessant explicar la nostra història per saber d’on venim i com estem, ja sigui des de la comèdia, com Por cien millones, o bé fent Anatomía de un instante per explicar el 23F", recalca l’actor.
Por cien millones serveix també per retre homenatge al jugador, que fins i tot va arribar a perdonar els seus capturadors i va renunciar a la indemnització perquè coneixia els seus problemes econòmics. "Tenia uns valors que potser avui dia s’han perdut una mica", puntualitza Arévalo.
Composta per tres episodis de 50 minuts de durada, l’elenc el completen Agustín Otón, com a Quini; Julia de Castro, com la dona del jugador; La Dani, com a Alexanco; Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, Nacho Guerreros, Teresa Rabal i Josele Román, entre d’altres.
