Des que Amazon va anunciar el fitxatge de Juan Gómez-Jurado per desenvolupar contingut per a Prime Video, que 'Reina roja' saltaria a la pantalla no ha estat cap secret. Ara, el gegant audiovisual ha confirmat la posada en marxa basada en la trilogia supervendes de l'autor espanyol formada per Reina roja (2018), Loba negra (2019) i Rey blanco (2020).

L'adaptació de les novel·les ja està en marxa, segons ha anunciat Prime Video durant un esdeveniment per presentar les seves noves pel·lícules i sèries originals espanyoles amb el propi escriptor ja treballant en el guió amb la col·laboració de la guionista. La sèrie basada en les històries de la singular i brillant Antonia Scott i l'inspector Jon Gutiérrez, encara no té directors ni protagonistes confirmats. Tampoc no hi ha data d'estrena.