Anava a ser una pel·lícula, però, clar, Peter Jackson és un cineasta que no sap de metratges curts, i ha acabat sent una minisèrie de tres parts, cadascuna al voltant de dues hores. Investigant en material rodat per Michael Lindsay-Hogg per al documental Let it be i, en part, mai vist fins ara, Jackson demostra que l’enregistrament de l’últim disc dels Beatles va ser més feliç del que es creu. (Disney+, 25 de novembre).