El Carnaval és una època de diversió per a tothom, però en especial per als més petits, que gaudeixen de la festa disfressant-se dels seus personatges preferits o participant en les activitats programades per ells a la seva ciutat.

La veritat és que l’oferta de pel·lícules infantils ambientades en aquesta època de l’any no és massa extensa, però moltes amaguen emblemàtiques escenes carnavalesques que val la pena veure.

‘Río’ (2011)

És la pel·lícula infantil sobre Carnaval per excel·lència. La trama se situa a la ciutat brasilera de Rio de Janeiro durant la celebració del seu famós Carnaval i l’amor per aquesta festa és un dels temes importants de la cinta. A través de la història de la Linda i el Blu, dos guacamais destinats a salvar l’espècie de l’extinció, la pel·lícula tracta valors molt diversos com l’amor, la llibertat i la importància del benestar animal. Tant ‘Río’ com ‘Río 2’ –la segona part del film– estan disponibles a Disney Plus.

‘El geperut de Notre-Dame’ (1996)

L’esperit del Carnaval també apareix en aquesta històrica producció de la factoria Disney. Concretament, ‘El geperut de Notre-Dame’ ens connecta amb època de l’any en l’emblemàtica escena del Festival dels bufons, en què abunden les disfresses i les celebracions esbojarrades. La pel·lícula està disponible a Prime Video i Disney Plus.

‘Tiana y el sapo’ (2009)

Aquest conte de fades està ambientat a la ciutat de Nova Orleans, una de les localitats amb més tradició carnavalesca dels Estats Units. Una part de la trama es produeix durant la celebració del Mardi Gras, el nom amb què es coneix el Carnaval de la ciutat de Louisiana. La història explica l’aventura de dos joves, un príncep i una cambrera, que es converteixen en gripau i intenten per tots els mitjans tornar al seu estat natural. El film es pot veure a Disney Plus.

‘Els barrufets’ (2011)

Mai és un mal moment per tornar a un dels clàssics de l’animació infantil. La disfressa de barrufet s’ha convertit en una de les més originals de les rues infantils, per la qual cosa el Carnaval és una bona excusa per tornar a veure les cintes de la famosa saga. En aquesta pel·lícula del 2011, aquests entranyables personatges blaus s’escapen del seu poblet i acaben vivint aventures a Nova York. La podeu trobar a Netflix.

‘Aladdín’ (1992)

‘Aladdín’ és, sens dubte, una de les pel·lícules d’animació de més èxit de Disney. Tot i que durant el film no es fa referència directa al Carnaval, poques escenes més carnavalesques hi ha hagut al cine que l’entrada del príncep Alí a la mítica ciutat d’Àgrabah. A la pel·lícula abunden les cançons, les carrosses, els balls i els vestits cridaners que recorden el millor Carnaval. ‘Aladdín’ es pot veure a Disney Plus, igual que la versió del 2019, en què apareix Will Smith en el paper de geni de la làmpara.