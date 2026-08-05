Televisió
3Cat desplega una programació especial en directe per cobrir l’històric eclipsi solar del 12 d’agost
La periodista Lídia Heredia liderarà la programació especial de TV3, mentre que Francesc Garriga farà el seguiment des del port de Tarragona a Catalunya Ràdio
El Periódico
3Cat farà un gran desplegament televisiu el pròxim dimecres 12 d’agost per cobrir l’històric eclipsi solar en directe. TV3, Catalunya Ràdio, 3CatInfo, el Super3 i EVA oferiran una programació especial durant tota la jornada per seguir l’evolució del fenomen astronòmic des de diferents punts de Catalunya, el País Valencià i les Balears.
L’epicentre de la cobertura estarà situat al sud de Catalunya. 3Cat instal·larà dos sets a Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i un altre al port de Tarragona, a més de desplegar més d’una vintena d’equips repartits per Barcelona, Lleida, el Pirineu i altres punts estratègics. La periodista Lídia Heredia liderarà la programació especial de TV3, mentre que Francesc Garriga farà el mateix a Catalunya Ràdio.
Especials en televisió
La cobertura arrencarà a les set del matí amb connexions en directe des de diferents territoris en el programa ‘El matí’ per informar sobre l’arribada de visitants, el turisme astronòmic, la mobilitat i les recomanacions de seguretat. A partir del migdia, TV3 emetrà l’especial ‘El compte enrere’, amb David Melgarejo, i el ‘TN Comarques’, amb Núria Solé, per descobrir els preparatius per a l’eclipe en diferents punts del territori.
La programació culminarà a la tarda. La presentadora Lídia Heredia es posarà al capdavant de ‘L’eclipsi de la teva vida’, un programa de més de tres hores emès entre les 17.30 i les 21.00 hores, coincidint amb el moment culminant de l’eclipsi. L’espai comptarà amb la participació d’experts com el divulgador científic Pere Renom, la meteoròloga Gemma Puig i especialistes en ciència, medicina, economia i cultura.
Finalment, després del ‘TN Vespre’, presentat per Núria Solé, s’emetrà l’especial ‘Les imatges de l’eclipsi’, entre les 22.00 i les 23.00 hores, per recollir les reaccions dels ciutadans i les millors fotografies del moment.
Informació a la ràdio
A la ràdio, Catalunya Ràdio realitzarà un seguiment especial durant tota la jornada, amb un programa conduït per Francesc Garriga des del port de Tarragona, on s’espera la concentració d’unes 20.000 persones. Estarà acompanyat pel meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en ciències planetàries Marina Martínez.
La cobertura també tindrà una important presència digital. 3CatInfo oferirà informació en temps real, mentre que les xarxes socials de 3Cat, Catalunya Ràdio, EVA i SX3 compartiran connexions en directe des de diferents punts del territori.
Programa infantil
A més, el Super3 acostarà l’eclipsi al públic infantil amb un programa especial d’InfoK, que s’estrenarà el 7 d’agost per explicar de manera didàctica el fenomen i ensenyar com observar-lo amb seguretat. Aquest espai comptarà amb la presència del meteoròleg del programa, Gori Masip, així com el divulgador científic Pere Renom i l’astrofísic Kike Herrero, director de l’Observatori del Montsec, que explicarà consells per observar el fenomen de manera segura.
Com a part del desplegament tècnic, 3Cat emetrà imatges en resolució 4K captades mitjançant càmeres equipades amb telescopis instal·lades a Deltebre, Horta de Sant Joan, Bellaguarda i l’Observatori de l’Ebre. La corporació també pretén conservar aquest material com a llegat audiovisual i sonor d’una jornada considerada històrica.
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