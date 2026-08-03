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Televisió

Telecinco ja té nom per al nou ‘rosco’ de ‘Rueda la lletra’, el concurs que es queda amb la prova final de ‘Pasapalabra’

La cadena promociona com ‘Rueda final’ l’última prova del concurs que presentarà Carlos Sobera.

Carlos Sobera es posa al capdavant de ‘Rueda la letra’

Carlos Sobera es posa al capdavant de ‘Rueda la letra’ / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco comença a ensenyar les seves cartes amb ‘Rueda la letra’, el nou concurs que presentarà Carlos Sobera i que incorporarà una prova final hereva del popular ‘rosco’ de ‘Pasapalabra’. La cadena ja promociona aquesta ronda decisiva amb el nom de ‘Rueda final’, una denominació que apareix en les últimes peces de captació de concursants publicades per Mediaset.

El format encara no té data d’estrena, però el seu llançament és una de les grans apostes de Telecinco per a la temporada vinent. La cadena busca concursants disposats a posar a prova la seva rapidesa mental amb les lletres i el seu domini del llenguatge per intentar arribar a aquesta ‘Rueda final’, que serà el gran moment competitiu del programa.

Un nom encara provisional

La denominació té una explicació de fons. Telecinco no pot utilitzar la marca ‘El Rosco’, vinculada a ITV Studios i a ‘Pasapalabra’, per la qual cosa Mediaset ha hagut de buscar un nou nom per a la mecànica que vol convertir en el gran reclam de ‘Rueda la letra’.

‘Rueda final’ és el nom que es maneja actualment per a la promoció, tot i que podria variar abans de l’estrena, segons ha revelat Vertele. De moment, és la fórmula que Telecinco està utilitzant per identificar la ronda decisiva del concurs mentre manté oberta la fase de càsting.

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Mediaset també ha detallat el procés per participar en el programa. Els aspirants poden inscriure’s a través del formulari habilitat per la cadena o contactar per WhatsApp en el número 682.579.409. Amb la maquinària ja en marxa, Telecinco prepara un format clau per intentar reforçar la seva graella en la nova temporada.

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Telecinco ja té nom per al nou ‘rosco’ de ‘Rueda la lletra’, el concurs que es queda amb la prova final de ‘Pasapalabra’

Telecinco ja té nom per al nou ‘rosco’ de ‘Rueda la lletra’, el concurs que es queda amb la prova final de ‘Pasapalabra’

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