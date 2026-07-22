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HBO sorprèn els fans d’‘Euphoria’ amb un inesperat especial de la sèrie

Actors com Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney i Eric Dane fan balanç de la seva participació en la ficció

Zendaya (Rue) en una imatge de l’episodi final d’‘Euphoria’.

Zendaya (Rue) en una imatge de l’episodi final d’‘Euphoria’. / Warner Bros

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Marisa de Dios

Fa gairebé dos mesos, HBO va posar punt final a ‘Euphoria’ amb l’emissió de l’últim capítol de latercera temporada de la sèrie protagonitzada per Zendaya,en quèRosalía havia debutat com a actriu. En l’última tanda d’episodis, la ficció creada per Sam Levinson havia fet un gir cap al ‘thriller’ i fins i tot el ‘western’, i mostrava com els personatges s’adaptaven a la difícil vida adulta després d’haver deixat l’institut. No tots en sortien ben parats, ja que es registraven unes quantes morts,algunes d’allò més angunioses.

Ara, la plataforma ha decidit fer balanç de l’empremta que ha deixat la sèrie, que va començar mostrant el costat més fosc de l’adolescència i mai ha escatimat en les escenes de drogues, sexe i violència, i aquest divendres 24 de juliol estrena ‘Euphoria: echando la vista atrás’, un especial farcit d’entrevistes amb els principals actors.

Molt joves

Moltes pertanyen als seus primers anys encarnant els personatges i se les pot veure molt joves. Hi és, evidentment, Zendaya (que interpretava la turmentada Rue), però també Jacov Elordi (Nate), Hunter Schaffer (Jules), Sydney Sweeney (Cassie, que recorda com va gravar el pilot amb només 20 anys), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi)…

I dos actors que van morir pel camí: Angus Cloud (Fezco), a causa d’una sobredosi el 2023, i Eric Dane (Cal), que va morir el mes de febrer passat a causa de l’ELA que patia. «Treballar en aquesta sèrie ha sigut l’experiència més intensa de la meva carrera», se l’escolta dir a Dane, que ja havia participat en altres grans èxits televisius com ‘Anatomía de Grey’.

Marcada per la tragèdia

L’actor va tenir temps d’aparèixer en un capítol de l’última temporada, en què feia un discurs durant el casament de Nate i Cassie, cosa que no va poder fer el seu company Cloud. Això sí, Levinson no va voler matar el seu personatge, sinó que va preferir escriure que Fezco continuava amb vida, però complint pena a la presó.

Tot i que el rodatge d’‘Euphoria’ ha estat marcat per la tragèdia per culpa d’aquestes dues morts, la sèrie ha llançat la carrera d’alguns dels seus joves intèrprets. Sobretot, les de Zendaya, Jacob Elordi i Sydney Sweeney.

A la protagonista, el paper de Rue li ha valgut per marcar una fita en els Emmy i convertir-se en l’actriu més jove a guanyar dues vegades un premi, una gesta que podria ampliar ja que torna a estar nominada per l’última temporada. Aquest any, a més, està sent molt intens per a ella, tota una icona en les catifes vermelles: ve d’estrenar ‘El drama’, ‘La odisea’ i d’aquí a poc la veurem també a ‘Spider-Man: Brand New Day’ (que arribarà el 29 de juliol) i ‘Dune: part tres’ (entorn del 18 de desembre).

Nominació a l’Oscar

Elordi ha optat aquest any a un Oscar pel seu treball a ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro; ha protagonitzat ‘Cumbres borrascosas’ al costat de Margot Robbie i, el 26 d’agost estrena als cines ‘La constelación del perro’.

Notícies relacionades

Sweeney, el personatge de la qual en l’última temporada d’‘Euphoria’ ha generat molta controvèrsia pels seus nus i la seva trama relacionada amb OnlyFans, ha aparegut a ‘La asistenta’ i té ni més ni menys que nou projectes a la vista, com la nova versió de ‘Sleepy Hollow’.

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