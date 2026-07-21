Televisió
Buenafuente prepara la seva tornada a la televisió amb Berto: "És tornar al lloc on has sigut feliç"
El showman acaba de rodar ‘El otro mundo’, la segona temporada de la sèrie de Movistar Plus ‘El otro lado’
Marisa de Dios
El novembre passat, Andreu Buenafuente va anunciar una aturada laboral per prescripció mèdica i es va apartar dels micròfons i de les càmeres. "He d'aturar una mica el ritme", va afirmar aleshores, ja que necessitava abaixar el ritme i descansar durant uns mesos a causa de l'estrès. La notícia va arribar poc després que TVE hagués confirmat que el showman català presentaria les campanades de Cap d'Any al costat de la seva dona, Sílvia Abril. Davant aquesta situació, la cadena es va veure obligada a buscar substituts a última hora: Chenoa i Estopa.
El còmic va tornar a la ràdio el febrer passat, al programa de la Cadena SER ‘Nadie sabe nada’, que presenta juntament amb Berto Romero. I el seu inseparable company també serà el responsable de la seva pròxima tornada a la televisió, ja que divendres passat van acabar de rodar junts ‘El otro mundo’, la segona temporada de la sèrie de Movistar Plus+ ‘El otro lado’, creada per Berto Romero i, aquesta vegada, també codirigida per ell.
"Retorn plàcid"
"Tornar així és com jugar a casa", reconeixia el showman català durant els últims dies de l'enregistrament de la ficció al barri barceloní de Sarrià. "Ha sigut un retorn plàcid, però també una mica exigent, perquè havia de reincorporar-me de manera gradual i, alhora, rodar en plena onada de calor", feia broma l'expresentador de ‘Futuro imperfecto’, caracteritzat per donar vida al doctor Estrada i vestit amb màniga llarga, ja que la sèrie s'ambienta a la tardor.
"Amb aquests companys és meravellós, és com tornar a un lloc on has sigut feliç i tornar a ser-ho de nou, disfrutant i amb el guió somiat", comenta Buenafuente. El showman confessa que es va quedar amb ganes de més després de la primera temporada de la sèrie.
"Em feia pena no seguir"
"Va ser una experiència meravellosa que vaig viure com un regal que em va fer el meu amic i em feia pena no seguir. Ha trigat una mica, però hem seguit", valora el showman. "Crec que l'expansió que fa la sèrie amb aquesta nova aventura és molt maca", comenta sobre la segona temporada, en què el seu personatge "continua fent comentaris i tot el que feia aquest senyor incorrecte, però una mica més".
A ‘El otro mundo’ Buenafuente no només coincidirà amb Berto. Un dels fitxatges dels nous episodis és Sílvia Abril, que curiosament interpretarà la seva filla.
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- L’Orquestra Di-Versiones i Els Catarres captiven milers de persones a la tercera Bertranada Fest
- La galeria Cadaqués deixa de funcionar aquest estiu: Huc Malla busca 'agafar una mica d'aire' després de 23 anys
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Defuncions del 20 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
- Mor Nuri Trias, dama del teatre figuerenc i una ferma defensora del país
- Agenda del 20 al 26 de juliol a l'Alt Empordà