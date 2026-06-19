Televisió
Convoquen aturades parcials durant el 'Telenotícies' del 30 de juny
El Comitè d’Empresa de TV3 ha acordat per unanimitat proposar la convocatòria de dues aturades parcials el pròxim 30 de juny per expressar el rebuig de la plantilla a la gestió de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Les mobilitzacions estan previstes entre les 14.30 i les 15.30 hores i entre les 21.00 i les 22.00 hores, coincidint amb les franges horàries en què s’emeten els Telenotícies, els informatius de la cadena.
Entre les principals reivindicacions del comitè hi figura la política de "nomenaments de càrrecs de lliure designació" aplicada durant els darrers anys. Segons el Comitè, molts d’aquests responsables han estat incorporats mitjançant "processos de selecció i perfils professionals que no han comptat amb l’acceptació ni la participació" dels representants dels treballadors.
A més, sostenen que una part important d’aquests càrrecs no té experiència en ràdio i televisió i presenta mancances en la gestió d’equips, fet que, afirmen, ha arribat a afectar la "salut laboral" de treballadors de diferents departaments.
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