Quim Masferrer portarà al Palau Sant Jordi 'El Foraster 'més multitudinari, amb presència empordanesa
L'actor i comunicador oferirà la seva actuació més massiva a Barcelona el pròxim 30 de maig en el marc de la festa "3Cat en Viu"
Jordi Roura
Quim Masferrer farà el 30 de maig al Palau Sant Jordi el que probablement serà El Foraster més gran que s’ha fet mai. Després d’anys recorrent Catalunya amb el programa de TV3, l’actor i comunicador gironí reunirà a Barcelona una selecció dels protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat. L’espectacle formarà part de la programació de 3Cat en Viu, el gran esdeveniment que ocuparà l’Anella Olímpica de Montjuïc durant el cap de setmana del 30 i 31 de maig.
L’acte es planteja com una versió en directe i a gran escala de l’essència del programa: històries humanes, música, humor, emoció i retrobaments. Masferrer hi portarà alguns dels veïns i veïnes que, al llarg de les temporades, han convertit El Foraster en un retrat coral del país. I en aquest mapa televisiu hi tindran un pes destacat les comarques gironines, on el programa ha deixat una empremta especialment extensa.
A l’Alt Empordà, Masferrer ha passat per Espolla, Maçanet de Cabrenys, el Port de la Selva, Portbou, Sant Llorenç de la Muga, Sant Pere Pescador, Ventalló i Cadaqués.
Homenatge als pobles i a la seva gent
L’espectacle del Sant Jordi vol ser, precisament, un homenatge a tots aquests pobles i a la seva gent. La nota de premsa facilitada per 3Cat remarca que cada municipi que ha obert les portes al programa ha estat “una peça essencial” del camí del programa, i que sense la complicitat, confiança i hospitalitat dels veïns el projecte no hauria estat possible. El Foraster arriba a aquesta cita en un moment de forta popularitat. Segons 3Cat, l’última temporada ha reunit més de 2,2 milions d’espectadors i ha tancat com a líder destacat de la seva franja a TV3, amb un 25,4% de quota mitjana. A la plataforma 3Cat, la temporada també ha superat els dos milions de reproduccions.
Les entrades per assistir a aquesta edició especial d’El Foraster ja estan a la venda. El tiquet inclou també l’accés a la Plaça 3Cat en Viu, l’espai exterior de l’Anella Olímpica on durant el dissabte hi haurà programes, espectacles, ràdio, pòdcasts i activitats per a tots els públics. Entre les propostes anunciades hi ha formats com Polònia, APM?, Atrapa’m si pots, activitats vinculades a Crims, l’univers Super3, Cuines en directe i un programa especial del Que no surti d’aquí.
El cap de setmana es completarà diumenge amb el concert d’Eufòria, l’altre gran acte de pagament de 3Cat en Viu. Per accedir només a la programació gratuïta de la Plaça 3Cat en Viu caldrà obtenir invitacions.
