Protesta silenciada
Eurovisió esborra els crits contra Israel del seu vídeo oficial després d’una semifinal marcada per les protestes
L’actuació de Noam Bettan a Viena es va sentir en directe amb crits de "Stop the genocide", però aquestes protestes no apareixen al clip pujat després al canal oficial del festival
Carlos Merenciano
La primera semifinal d’Eurovisió 2026 va deixar una de les imatges més polèmiques de l’edició. Durant l’actuació d’Israel al Wiener Stadthalle de Viena, part del públic va llançar crits de protesta contra la participació del país al festival. Stop the genocide i Free Palestine es van sentir durant l’emissió en directe, però aquests missatges van desaparèixer després del vídeo oficial publicat per Eurovisió a YouTube.
El representant israelià, Noam Bettan, va defensar la seva candidatura en una gala ja marcada per la controvèrsia. L’organització va trigar més del que és habitual a pujar l’actuació al canal oficial i el clip final va arribar sense rastre dels crits que sí que es van poder sentir en la retransmissió. La protesta es va produir a l’inici de l’actuació, mentre altres assistents intentaven contrarestar-la amb aplaudiments i suport al cantant.
La tensió també va arribar a les grades. La UER i la televisió amfitriona ORF van confirmar l’expulsió de diverses persones del recinte durant la primera semifinal. Alguns assistents portaven missatges de suport a Palestina pintats al cos i es van sentir consignes contra l’actuació israeliana.
Israel va aconseguir finalment classificar-se per a la final del dissabte 16 de maig juntament amb Grècia, Finlàndia, Bèlgica, Suècia, Moldàvia, Sèrbia, Croàcia, Lituània i Polònia. La semifinal no va ser emesa per RTVE, després que Espanya es retirés d’Eurovisió 2026 per la decisió de la UER de mantenir la participació israeliana. Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia també van renunciar a competir aquest any.
El pas d’Israel torna a situar el festival al centre del debat polític. La KAN ja havia rebut una advertència formal de la UER per campanyes de promoció del vot considerades contràries a les normes del certamen. Amb les protestes dins del recinte i la seva eliminació posterior del vídeo oficial, l’organització torna a enfrontar-se a les crítiques per la seva gestió d’una edició marcada pel boicot i la guerra a Gaza.
