Festa el 30 i 31 de maig
Del Super 3 a 'El foraster' i 'Crims': els programes de 3Cat ocuparan Montjuïc durant un cap de setmana
Les entrades gratuïtes per a "3Cat en Viu" estan disponibles des d’aquest dimarts
Marisa de Dios
Els pròxims 30 i 31 de maig, l’Anella Olímpica de Montjuïc acollirà la iniciativa "3Cat en Viu", que ocuparà més de 25.000 metres quadrats per oferir activitats, programes i espectacles en directe i gratuïts, amb els continguts de la plataforma de TV3. L’univers del Super3 hi tindrà una presència especial, com ja passava amb la multitudinària Festa dels Súpers, que es va acabar el 2018.
Els personatges del canal infantil de la televisió catalana, com Titó, Mic o els Beta, ocuparan l’escenari principal de la Plaça 3Cat en Viu amb un espectacle musical per fer créixer la comunitat Super3 fora de la pantalla. Es podrà veure quatre vegades: dissabte a les 11 hores i a les 16 hores, i diumenge en el mateix horari.
Del Titó a l’InfoK
A més dels espectacles, cada programa infantil tindrà el seu propi espai amb tallers, activitats i jocs. Per als més petits hi haurà Titó, Fa la laA jugarMic i Una mà de contes, i per als més grans, Fang, Fuet, els Beta, Manduka DuoTik Tak Factory i InfoK. A més, els súpers tindran l’oportunitat de conèixer els personatges del Super3.
Però les propostes de 3Cat en Viu aniran més enllà de l’univers infantil. Hi haurà quatre escenaris amb espectacles, ràdio i pòdcasts en directe de l’univers de la plataforma, a més d’activitats per a públic jove i adult.
Els assistents podran viure en directe programes clàssics de la casa, com Polònia, APM? o Atrapa’m si pots, activitats relacionades amb Crims i referències a nous formats com La travessa.
Al Palau Sant Jordi, El foraster i Eufòria
L’edició especial d’El foraster al Palau Sant Jordi, dissabte, serà un dels plats forts del cap de setmana. Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer protagonitzarà l’edició més gran d’El foraster que s’hagi fet mai i reunirà els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat.
El concert d’Eufòria, que se celebrarà el diumenge al Palau Sant Jordi, serà un altre dels eixos del cap de setmana, amb les veus de l’última edició i amb la guanyadora del concurs, Aina Machuca.
Les invitacions gratuïtes per a tota la programació de la Plaça 3Cat en Viu estaran disponibles a partir de les 10 del matí d’aquest dimarts 5 de maig.
