"Televisió i Mas"
El "gran canvi" de Telecinco
La programació nocturna que Telecinco va iniciar fa només una setmana ara ja no serveix i la torna a canviar. Allò d’on vaig dir "blanc", ara dic "mandonguilla"; sí, perquè tot resulta molt inesperat.
El grup Mediaset va publicar dimecres una nota oficial en què anunciava la nova programació nocturna de la casa a partir de dilluns que ve. Bé, el text que figura en el comunicat, dirigit a la ciutadania, és exactament aquest: "A partir de dilluns, 11 de maig, First Dates torna a l’access de Telecinco". Posteriorment, s’hi afegeix un destacat amb una clara intenció d’aclarir aquesta notícia (malament anem quan es pretén aclarir una frase tan senzilla) amb el text següent: "First Dates torna a l’access prime time".
Jo dono per fet que el comunicat va dirigit a l’espectador de la cadena de Fuencarral, i no als periodistes especialitzats en televisió perquè expliquem la nota. Per a mi, és un descomunal error de comunicació de la cadena, que enfoca fatal el destinatari.
Per comprovar la destrossa, tan sols n’hi hauria prou que qualsevol periodista de Mediaset s’acostés al mercat de la cantonada, on es trobaria l’espectador tipus de la cadena, i li formulés la pregunta següent: "Em pot explicar vostè què significa l’access prime time?". Així comprovaria si aquest espectador tipus ho sap. No hi ha més preguntes, senyoria.
El gran canvi implica que First Dates tornarà a emetre’s a Telecinco els dilluns, els dimarts i els dimecres a les 21.45 hores. Els dijous no, perquè hi anirà Supervivientes 2026. Podríem pensar, llavors, que divendres sí que hi anirà First Dates. Doncs no. A les 21.45 hores, els divendres emetran... De viernes. És clar.
Anem al dissabte. Doncs serà el dia que Telecinco estrenarà Hay una cosa que te quiero decir. Com que s’estrena? Doncs així ho diu la nota oficial. Cada dissabte, a les 22.00 hores. Per què dissabte va 15 minuts més tard que la resta dels dies? No ho sé. I diumenge? Supervivientes 2026, Conexión Honduras. Recordem que dijous s’emet Supervivientes 2026, i ara s’hi afegeix Conexión Honduras. És gaire diferent el programa? No ho sé. I La isla de las tentaciones 10? S’emetrà a les 23.00 hores els dilluns i els dimecres, després de First Dates. I els dimarts podrem veure... Supervivientes 2026: Tierra de nadie. Com que "terra de ningú"? És que ni el pitjor enemic.
Subscriu-te per seguir llegint
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics