TV3
'Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses
El programa de TV3 dedica el capítol Una mort anunciada al cas del fill de l'històric entrenador de La Casera Rafel Mora, mort a cops de culata a l'aparcament de casa seva l'any 2009
TV3 emet, aquest dilluns 27 d’abril, a les 22.04 hores, un nou capítol de Crims dedicat a un dels assassinats que més van commocionar l’Alt Empordà el 2009. Amb el títol Una mort anunciada, el programa de Carles Porta reconstrueix la mort de Rafael Mora, fill de Rafel Mora, històric entrenador de La Casera.
Mora era treballador de La Caixa i va ser assassinat el 18 de setembre del 2009 a l’aparcament de casa seva, a Roses, quan es disposava a agafar el cotxe per anar a treballar.
La víctima, de 42 anys, va ser atacada de manera violenta. Segons els fets declarats provats judicialment, l’agressor el va colpejar primer fins a debilitar-lo i, després, va utilitzar la culata d’un revòlver per donar-li cops repetits al cap fins a causar-li la mort. L’arma s’hauria encallat quan l’autor del crim intentava disparar.
El cas va acabar amb la condemna de Porfirio Fernández a 17 anys i mig de presó per un delicte d’assassinat i un altre de tinença il·lícita d’armes. La sentència de l’Audiència de Girona va ser confirmada posteriorment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i pel Tribunal Suprem, que va considerar que els indicis contra el condemnat eren "rotunds".
Entre les proves que van sostenir la condemna hi havia l’ADN de Fernández sota les ungles de la víctima i en uns guants abandonats a l’escena del crim, restes de sang a la porta del jardí de casa seva i diversos testimonis que apuntaven a l’enemistat entre l’acusat i Rafael Mora, exmarit de la seva parella sentimental. També es va tenir en compte que el condemnat havia amenaçat la víctima en diverses ocasions.
Un crim planificat
La sentència també va donar per provat que el crim havia estat planificat. Fernández hauria vigilat els moviments de Rafael Mora durant les setmanes prèvies i, el matí de l’assassinat, s’hauria amagat al garatge de l’edifici on vivia la víctima per atacar-lo per sorpresa quan arribés al vehicle.
El jurat popular no va donar credibilitat a la versió de l’acusat, que sostenia que aquell matí era a casa seva fent feines al jardí i consumint droga. Tampoc va convèncer la declaració de la seva parella, Paloma Escribano, exdona de Rafael Mora, que va assegurar que Fernández no havia sortit de casa el dia del crim.
Amb la condemna ferma, l’Audiència de Girona va ordenar investigar si Escribano havia comès un delicte de fals testimoni per haver intentat donar una coartada al condemnat durant el judici. La resolució judicial apuntava que la seva declaració quedava contradita per les proves objectives i per altres testimonis.
L’assassinat de Rafael Mora va tenir una gran repercussió a Roses, Llançà i la comarca. La víctima havia dirigit oficines de La Caixa a Vilajuïga i Roses, i posteriorment havia treballat en una oficina de Figueres com a assessor de delegats de l’entitat bancària a les comarques gironines. També pertanyia a una família coneguda: el seu pare havia estat entrenador de bàsquet de La Casera i del Valvi Girona, i el seu germà era regidor de l’Ajuntament de Llançà.
