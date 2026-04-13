Polèmica amb Vox
'Està passant' treu punta a TV3 de l'ordre de detenció contra l'empordanès Jair Domínguez
El partit de Santiago Abascal acusa l'humorista d'incitació a l'odi contra la formació ultra
Marisa de Dios
La setmana passada, la justícia va ordenar la detenció de l'humorista empordanès Jair Domínguez per obligar-lo a assistir a la vista de judici oral que ha d'afrontar aquest dimarts en una causa promoguda per Vox, que el va acusar d'incitació a l'odi contra la formació ultra per unes declaracions a Catalunya Ràdio fetes el 2021, en les quals feia una crida a combatre el nazisme i l'extrema dreta "amb un cop de puny a la boca".
El mateix humorista i el programa de 3Cat en què col·labora, Està passant, han tret suc a l'ordre de detenció. Domínguez, a les xarxes socials, on ha explicat que els Mossos han passat per la seva antiga casa i per la de la seva exdona buscant-lo, sense trobar-lo perquè ja no viu en cap de les dues. "Si m'envieu un missatge privat, us dono la meva nova adreça perquè no aneu donant voltes en va ni espanteu els veïns", ha ironitzat.
A TV3, Està passant també ha fet humor sobre la notícia de l'ordre de cerca del còmic i presentador. Les presentadores, Natza Farré i Núria Marín, van explicar que en Jair passa tant de temps als jutjats que l'ordre de detenció "l'hauria de posar la seva família perquè torni a casa".
El gag de la Verge del Rocío
Tampoc no entenien per què a l'ordre posa que havien d'esbrinar el parador de l'humorista, com si s'hagués fugit. "Però si és molt fàcil de trobar. Tothom sap que treballa en aquest programa i en directe, només han de sintonitzar 3Cat per saber on para. És que els jutges espanyols no veuen Està passant...", bromejaven.
"Jo crec que només el veuen quan surt la Verge del Rocío", va ironitzar Farré, al·ludint a una altra de les polèmiques a les quals s'ha hagut d'enfrontar el programa en els últims anys.
Caretes de Jair Domínguez
El gag va continuar amb l'arribada al plató d'un suposat policia reclamant la presència de Domínguez. "D'aquí no se'n va ningú fins que aparegui", amenaçava. Va ser aleshores quan les presentadores es van posar una careta amb la imatge del seu company per defensar-lo.
"Jo soc Jair Domínguez", van anunciar, mentre algun dels càmeres i tots els membres del públic repetien la mateixa escena. Fins que l'al·ludit, parapetat rere unes ulleres de sol i una perruca rossa, sortia explicant que ell no era Jair Domínguez i que, de fet, se n'anava al jutjat a denunciar-ho també.
Alegria de Vox
Fa uns dies, just després de conèixer-se l'ordre judicial de detenció contra l'humorista, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va mostrar la seva satisfacció al seu perfil d'X: "Ara haurà de retre comptes per cridar a la violència contra els votants del tercer partit d'Espanya".
"El bufó separatista de tercera categoria es creia impune per cobrar milionades de TV3 i Catalunya Ràdio", ha afegit el dirigent ultra.
