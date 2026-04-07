Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
Soko es va negar per motius religiosos a utilitzar aquest ingredient i el jurat la va enviar directa a la prova d'eliminació
Kevin Rodríguez | Miquel Cornellà de la Cruz
L’última entrega de MasterChef va deixar un dels moments més comentats de la temporada després de la decisió d’una concursant gironina, Soko, de no cuinar amb porc per motius religiosos.
L’aspirant, una infermera d’origen gambià i religió musulmana, va explicar durant la prova que no podia treballar amb aquest ingredient. “No puc”, va assegurar davant de les càmeres, deixant clar que la seva postura responia a les seves creences personals.
El repte consistia a elaborar un plat que combinés sabors dolços i salats, però la concursant es va trobar amb un problema perquè no hi havia altres opcions de carn disponibles. “Si només hi ha porc, què faig?”, es va preguntar visiblement incòmoda durant el cuinat.
Finalment, va optar per canviar la seva idea inicial i cuinar un altre plat amb els ingredients que considerava adequats, tot i que la decisió no va convèncer el jurat del talent culinari de TVE.
Els jutges no només van valorar el resultat final, sinó també l’ús dels productes. La concursant va fer servir una peça de carn d’alt cost per a una elaboració senzilla, fet que va ser durament criticat durant el tast.
Com a conseqüència, el jurat va decidir sancionar-la amb el davantal negre, enviant-la directament a la prova d’eliminació, tal com permet la mecànica del programa en casos d’errors o decisions qüestionades.
Lluny d’entrar en conflicte, l’aspirant va assumir el seu error i va acceptar la decisió: va reconèixer que havia de respectar el producte i treure el màxim profit dels ingredients disponibles.
El moment ha generat debat entre els espectadors sobre els límits entre les normes del concurs i el respecte a les creences personals, convertint-se en un dels temes més comentats després de l’emissió del programa.
Soko, la gironina que ha entrat a 'MasterChef' per fer realitat el seu somni
Soko, de 27 anys, és infermera a l'hospital Josep Trueta de Girona i és una de les 16 aspirants de MasterChef 14. La concursant gironina va aconseguir el davantal blanc, el distintiu que li ha permès entrar de ple a les cuines del popular concurs televisiu. Competeix pel prestigi culinari i el premi final de 100.000 euros.
Més enllà del desafiament televisiu, la història personal de Soko també marca el seu pas pel programa. Filla de pares gambians, es defineix com a afroespanyola. Segons ha explicat en la seva presentació, va viure una infància exigent i, com a germana gran, va assumir responsabilitats des de molt jove. Va ser en aquest context que va aprendre a cuinar, inicialment per necessitat.
Amb els anys, però, la cuina ha anat guanyant un significat molt més profund en la seva vida, fins a convertir-se en el seu refugi emocional. Professionalment, Soko és infermera a l'hospital Trueta de Girona, però assegura sentir-se decebuda amb aquesta etapa de la seva vida. En la seva presentació al programa, va assegurar que va estudiar Infermeria per satisfer les expectatives familiars, tot i que ara vol fer un gir radical al seu futur per dedicar-se plenament a allò que realment l’apassiona: la gastronomia.
D'aquesta manera, la gironina iniciarà ara el repte de demostrar el seu talent davant dels fogons en un dels concursos de cuina més populars de la televisió
