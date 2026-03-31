Televisió
Jokebed, una empordanesa amb nom bíblic, serà una de les temptadores de 'La Isla de las tentaciones'
La figuerenca formarà part del reality de Telecinco
Jokebed, de 23 anys i veïna de Figueres, formarà part de la desena edició de La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco i Mediaset Infinity en què cinc parelles posen a prova la seva relació convivint separades amb un grup de solters i solteres a la República Dominicana. La nova edició ja ha començat a presentar els seus protagonistes i el format manté l'essència que l'ha convertit en un dels espais més seguits de la televisió: fogueres, convivència i noves temptacions.
La figuerenca Jokebed treballa com a dependenta i es defineix com una noia extrovertida, juganera i "molt picantona". Segons la seva carta de presentació, assegura que el seu nom, d'origen bíblic, reflecteix com és d'especial. També es considera una persona capaç d'escoltar i donar suport, però deixa clar que sap perfectament com conquerir: "un somriure, una mirada".
La seva entrada al programa no passarà desapercebuda. Jokebed admet que no li fan por les situacions complicades i reconeix que en el passat ha estat amb nois que tenien parella. Ara arriba a l'illa com un repte personal, convençuda que aconseguirà tot allò que es proposi. De fet, Mediaset ja l'ha presentat com una de les solteres de la nova edició amb una frase que resumeix la seva actitud: "Tot el que em proposo, ho aconsegueixo".
Amb aquesta incorporació, Figueres tindrà representació pròpia en un dels realities més mediàtics del moment. Caldrà veure si Jokebed es converteix en una de les protagonistes més comentades d'una edició que promet tornar a sacsejar la graella televisiva.
