Història real
Carles Porta fitxa per Disney+ per al seu pròxim true crime: així és 'Abandonats', un esfereïdor cas real que es remunta 40 anys enrere
Tres germans busquen respostes sobre el seu passat després de ser trobats sols en una estació de Barcelona
La producció, escrita per l'empordanesa Anna Punsí i dirigida per Carlos Alonso Ojea, arribarà pròximament a la plataforma
Carlos Merenciano
Disney+ ha anunciat l'estrena d'Abandonats, una nova sèrie documental de quatre episodis que reconstrueix un dels casos més desconcertants de la crònica recent a Espanya. La producció, escrita per l'empordanesa Anna Punsí i dirigida per Carlos Alonso Ojea, arribarà pròximament a la plataforma. Es tracta del primer projecte produït per Carles Porta per a la plataforma blava després del seu pas per TV3, Atresplayer i Movistar Plus+.
La docuserie segueix la història real de tres germans, Elvira, Ramón i Ricard Moral, que van ser trobats el 1984 abandonats en una estació de tren de Barcelona quan tenien entre 2 i 6 anys. No sabien qui eren ni d'on venien, i mai ningú no els va reclamar. Van ser adoptats per una família que els va donar estabilitat, però quatre dècades després han decidit iniciar una investigació per descobrir el seu origen.
Al llarg dels seus quatre episodis, Abandonats acompanya aquesta recerca personal i suma també la feina de periodistes, investigadors i ciutadans que durant anys han intentat reconstruir el que va passar. El relat es recolza en arxius inèdits, testimonis i un seguiment proper dels protagonistes.
La sèrie planteja així un recorregut emocional i documental al voltant de la identitat, la memòria i les preguntes sense resposta, i aborda un cas que va passar pràcticament desapercebut en el seu moment i que ara ressorgeix amb noves claus i testimonis.
